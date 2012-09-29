Азаров - о луганской больнице: не в каждом европейском городе есть такая
19:15, 29 сентября 2012Политика
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Премьер-министр Николай Азаров принял участие в открытии отделения кардиохирургии Луганской областной клинической больницы.
Азаров открыл отделение в больнице
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.
«Я убежден, что не в каждом европейском городе есть такая современная больница», - сказал Н.Азаров во время торжеств.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, Н.Азаров находится с рабочей поездкой в Луганской области. В городе Краснодон премьер-министр принял участие в мероприятиях к 70-летию со дня создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».
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