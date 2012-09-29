Азаров: Страна строится, а на телевидении - сплошной негатив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на траурном митинге возле мемориала «Непокоренные» по случаю 70-летия со дня создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» в городе Краснодон Луганской области.

«Наше правительство, наша политическая сила не будет жалеть всех своих сил, чтобы воспитывать молодежь в духе патриотизма. Надо сделать все, чтобы подвиг молодогвардейцев был бессмертным», - отметил Н.Азаров.

Он также сказал, что не надо забывать и тех, кто в трудные годы войны пошел в услужение к фашистам, кто сдался. Премьер считает, что предателей, малодушных полно и сейчас, которые не верят в нашу страну.

«Посмотрите наше телевидение. Сплошной негатив, в то время, когда страна строится», - сказал он.

Всего в митинге у мемориала «Непокоренные», по данным организаторов, принимает участие около 5 тысяч человек, в частности более 600 человек прибыли в Краснодон из Киева, Москвы, Минска и Кишинева.

Митинг проходит под флагами Партии регионов и областной молодежной организации «Молодая гвардия».