Наблюдатели не увидят как данные о голосовании вводятся в компьютер

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК сегодня на заседании утвердила порядок передачи в ЦИК оперативной информации о ходе и результатах голосования 28 октября на выборах народных депутатов Украины.

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил, что порядок содержит 4 раздела, которые определяют процедуру передачи данных от участковых избирательных комиссий в окружные избирательные комиссии, а также от окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию.

«Персональную ответственность за достоверность данных несут председатель окружной избирательной комиссии и председатель участковой избирательной комиссии», - сказал А.Магера.

В свою очередь член ЦИК Игорь Жиденко предложил для обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса расширить перечень лиц, которые имеют право присутствовать во время введения оперативной информации в систему «Выборы», и включить в него кандидатов в депутаты, уполномоченных и доверенных лиц субъектов избирательного процесса, а также наблюдателей.

При этом И.Жиденко также предложил после введения данных в систему «Выборы» распечатывать их и обнародовать на информационном стенде в помещении окружной избирательной комиссии.

В то же время эти предложения поддержали только 6 из 15 членов ЦИК. В частности, Михаил Охендовский считает, что расширение перечня лиц, которые имеют право присутствовать в помещении системного администратора, дезорганизует его работу и может исказить данные, которые вводятся в систему «Выборы».

Таким образом, согласно решению ЦИК, в помещении, где вводятся данные в систему «Выборы», могут присутствовать только системный администратор, председатель окружной избирательной комиссии или член окружной избирательной комиссии, который отвечает за эту информационную систему.

Участковые и окружные избирательные комиссии будут передавать оперативную информацию о ходе голосования в Центральную избирательную комиссию сразу после открытия избирательных участков.