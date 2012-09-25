Колесников считает «полным идиотизмом» законопроект о клевете

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Колесников заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

«Никакой уголовной ответственности в этом плане не может быть. Законопроект лишен здравого смысла, это полный идиотизм», - сказал вице-премьер-министр.

По его словам, что касается финансовой ответственности за клевету, то она практикуется во всем мире. В то же время финансовая ответственность не может быть направлена против журналиста. Б.Колесников подчеркнул, что финансовую ответственность за клевету должен нести издатель.

«Я считаю, что в таком виде законопроект никогда в жизни Виктор Янукович не подпишет», - заявил Б.Колесников.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения.

Этот проект закона уже вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента.