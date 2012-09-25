Программа «Гроші» готовит к эфиру второй сюжет о внутренней кухне Femen

«Я была готова к такой реакции девушек. Ведь их главная цель на всем делать скандал», - заявила Даша Чиж.

Редакция программы «Деньги» утверждает, что все материалы по FEMEN, которые были в эфире программы от 19 сентября соответствуют действительности. Ведь редакция всегда тщательно проверяет информацию перед тем, как ее обнародовать. Как и в первом сюжете, на этой неделе вас ждут интервью со спонсорами движения, кадры из реальной жизни феминисток, и общение с ними. Все, что вы увидите - настоящие, и поэтому шокирующие кадры о жизни обнаженных фенимисток.

Уже в среду зрители телеканала "1 +1" узнают о тайных поклонниках Femen из Франции и о наполеоновских планах феминисток соблазнить украинских министров и депутатов. Дадим слово бизнесменам, которые деньгами помогали Femen стать с колен, и раскроем еще больше тайн внутренней кухни женского движения, которое грудью пробивает свой путь в политику.

Смотрите, что на самом деле ведет в бой известные бюсты страны в среду, 26 сентября, в 22-30 на телеканале "1+1".