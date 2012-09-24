FEMEN подадут в суд на журналистку за программу о них

По словам FEMEN, в конце августа журналистка Дарья Чиж от имени программы «Гроші» предложила движению принять участие в журналистском расследовании о деятельности общественных организаций в Украине, пишет Радио Свобода.

Активистки согласились, согласовав сценарий сюжета о себе.

По словам активисток, «все данные, озвученные в программе 19 сентября 2012, вымышленные или сознательно гипертрофированные».

Как сообщал УНИАН, журналистка программы "Гроші" ненадолго стала активисткой женского движения FEMEN. При этом ей удалось снять на скрытую камеру процедуру прохождения "собеседования" и установки лидера движения о том, как вести себя перед камерами фото- и тележурналистов во время акций. По словам журналистки, активистки FEMEN получают минимум по тысяче долларов в месяц.