Оппозиция требует от ГПУ возбудить уголовное дело против «регионала» Луцкого

Представители Объединенной оппозиции «ВО "Батькивщина" направили обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требованием о возбуждении уголовного дела после заявлений в прямом эфире телеканала ТВi кандидата в народные депутаты Украины от Партии регионов по 222-му округу г. Киева Максима Луцкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции, М.Луцкий 19 сентября в прямом эфире передачи «Сегодня о главном» подтвердил свою причастность к «облавам» на агитационные палатки оппозиции в Соломенском районе словами: «…Я, может, не искушенный в юридических вопросах, поэтому я попросил, я лично, я это признаю, людей, которые работают в моем штабе, чтобы они пошли в те палатки, где выдают эти листовки, и чтобы они перестали распространять ...».

Оппозиция напоминает, что 18 сентября в Соломенском районе на территории округа № 222 имело место нападение на агитационные палатки ОО «Батькивщина». Была избита девушка-агитатор. По этому поводу была вызвана милиция, которая задержала одного из нападавших, у которого было удостоверение сотрудника Фонда М.Луцкого.

При этом нападавшие размахивали копиями решения Соломенского районного суда, которым якобы запрещено ведение агитации оппозицией, что противоречит закону. Оппозиция отмечает, что согласно действующему законодательству Украины для исполнения решений судов существует исполнительная служба и соответствующая процедура. «Этот факт свидетельствует, что суды в Украине полностью подконтрольны власти и открыто сотрудничают с провластными кандидатами и лицами, их представляющими», - отмечается в сообщении.

А уже вечером того же дня было совершено вооруженное нападение на доверенное лицо кандидата в народные депутаты Дмитрия Андриевского - Максима Шкуро.

«Конечно, - заявляют в оппозиции, - удивляет то, что, М.Луцкий, будучи представителем законодательного органа Украины, открыто заявляет о том, что ведет незаконную деятельность и нарушает статьи Уголовного кодекса Украины. Такие правонарушения подпадают под ст. 157 УКУ «Препятствование осуществлению избирательного права ...» и ст. 356 УКУ «Самоуправство».

«Все эти обстоятельства вынуждают Объединенную оппозицию соответственно реагировать. Обращение в Генпрокуратуру и к министру внутренних дел Украины с требованием проведения соответствующего расследования и привлечения регионала М.Луцкого к уголовной ответственности уже направлено народным депутатом Украины Сергеем Пашинским», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Объединенная оппозиция “Батькивщина” сообщила, что апелляционной инстанции отменили решение судьи Соломенского райсуда Киева, которым был наложен арест на тираж печатного материала «Батькивщины», запрещено его распространение и изъят из обращения.

“Объединенная оппозиция «Батькивщина» сообщает, что ее юристы успешно обжаловали постановление в апелляционной инстанции. Решение судьи уже отменено, а производство по делу закрытого”, - говорится в сообщении. При этом объединенная оппозиция «Батькивщина» требовала лишить статуса судьи и привлечь к уголовной ответственности судью Соломенского райсуда, из-за неправосудного постановления которой была жестоко избита активистка, распространявшая агитационные материалы «Батькивщины».