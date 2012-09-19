Турчинов говорит, что против оппозиции начался террор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил руководитель Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции Александр Турчинов, заметив, что власть прибегает к “стадии прямого террора против оппозиции”.

По его словам, к избиению доверенного лица Д.Андриевского “причастны лица, которые не боялись ответственности за это”. А.Турчинов добавил, что на место события милиция приехала лишь через час, и только под давлением депутатов возбудила уголовное дело.

“Только под давлением около 24.00 прокуратура вынуждена была возбудить уголовное дело, но до этого они отказывались, говорили, что это мелкое хулиганство”, - сказал он.

А.Турчинов также добавил, что вчера в Соломенском районе Киева было уничтожено 8 палаток Объединенной оппозиции “Батьківщина”. “Была жестоко избита девушка-агитатор, которая работала в этих палатках”, - сказал он, добавив, что к уничтожению палаток причастны конкуренты кандидата от оппозиции в этом округе Д.Андриевского. “Это тотальный террор, который развязала власть против своего главного и единственного оппонента”, - сказал А.Турчинов.

В свою очередь, Д.Андриевский заметил, что оппозиция просит международные инстанции также дать свою оценку происходящим событиям. “Мы требуем немедленного расследования, мы обращаемся к правоохранительным органам, чтобы было четкое прозрачное расследование этого инцидента”, - сказал он.

Д.Андриевский сообщил, что М.Шкуро теперь находится в больнице. “У него многочисленные ушибы, сломаны ребра, ножевое ранение бедра. Состояние его стабильное, но серьезное и тяжелое. ...Достаточно много крови потерял человек, мы его доставили в больницу, и он был в полусознательном состоянии”, - сказал Д.Андриевский. Он добавил, что во время инцидента рядом с М.Шкуро находился водитель, который и пытался помешать насилию. “У этих молодчиков, которые напали на автомобиль, была смесь, и они пытались сжечь машину”, - добавил он.

В то же время, по словам Д.Андриевского, на протяжении вчерашнего дня осуществлялось нападение на каждую из 20 палаток Объединенной оппозиции, которые размещены в Соломенском районе. “Нападения осуществляли молодчики, которые показывали решение суда... В этом решении сказано о том, что суд запрещает “Батьківщині” вести законную агитацию, распространять законные зарегистрированные материалы”, - сказал Д.Андриевский. Он заметил, что это постановление Соломенского райсуда, которым запрещается распространять официальные материалы, выданные штабом “Родины”, и информация касается конкурента Д.Андриевского Максима Луцкого (кандидат в народные депутаты по этому же округу от Партии регионов).

Как сообщал УНИАН, вчера на доверенное лицо кандидата в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батьківщина» Д.Андриевского по 222-му округу М.Шкуро было совершено нападение. Неизвестные жестоко избили его и нанесли ножевые ранения.

По данным оппозиции, нападение произошло вчера вечером в Киевской области вблизи дома, где живет М.Шкуро. «Четыре человека крепкого телосложения остановили машину, в которой находился оппозиционер и водитель, разбили стекло и вытащили мужчин из автомобиля. После этого их жестоко избили, нанеся несколько ножевых ранений», - говорилось в сообщении.

По факту нападения милиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).