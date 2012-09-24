У Кличко опровергли сообщения о завершении карьеры

В начале сентября после защиты титула в бою с Мануэлем Чарром Кличко уже заявлял, что вскоре завершит профессиональную карьеру и обещал сообщить об этом дополнительно. В понедельник в СМИ появились слова Кличко-старшего с пресс-конференции в Донецке. Согласно цитате, украинский боксер сказал, что "не собирается боксировать".

Как сообщает РИА "Новости", по словам Зиновьевой, Кличко сказал, что "не собирается боксировать до старости". "Это то, что он везде всегда говорит", - добавила она.

"Он имел в виду, что закончит карьеру раньше, не прямо сейчас, немедленно, а Владимир, поскольку он младше, он будет дольше еще немножко боксировать", - пояснила корреспонденту "Р-Спорт" Зиновьева.

Украинский боксер 9 сентября в Москве техническим нокаутом одержал победу над Чарром. В четвертом раунде бой был остановлен, поскольку немец получил сильное рассечение.

Виталий Кличко на данный момент является лидером партии УДАР и намерен сосредоточиться на политической деятельности.