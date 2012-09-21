Словения готова не пустить Хорватию в ЕС

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание EUobserver.

Издание, в частности, приводит слова председателя Комитета по вопросам иностранных дел парламента Словении Йозефа Хорвата, который заявил 20 сентября журналистам в Любляне о том, что процесс ратификации соглашения о присоединении Хорватии к ЕС может начаться лишь после урегулирования финансового спора “в соответствии с международным законодательством”.

Спор возник после распада бывшей Югославии, когда в больше не существующем словенском банке Ljubljanska Banka остались 172 млн евро сбережений около 130 тыс. хорватов.

Эти деньги были признаны государственным долгом, однако Словения не готова их возвращать, и считает, что вопрос должен быть решен в Базельском банке международных расчетов вместе со всем комплексом финансовых вопросов, связанных с распадом Югославии.

Между тем, два хорватских банка подали иски к правопреемнику закрытого банка - Nova Ljubljanska Banka.

Издание уточняет, что министр иностранных дел Словении предупреждал в июле своих коллег по ЕС о возможности блокирования присоединения Хорватии в связи с финансовым спором.

Присоединение Хорватии к ЕС запланировано на 1 июля 2013 года, если все страны - члены ЕС ратифицируют соответствующее соглашение. На сегодняшний день соглашение ратифицировали 12 стран - членов ЕС, а также Хорватия.