На Луценко написали рапорт в колонии - адвокат заявляет о попытке изолировать экс-министра

Профилактическая комиссия Менской колонии № 91 рассмотрит на своем заседании поведение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который с 31 августа отбывает наказание в этом исправительном учреждении. Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Ксения Исаенко.

По ее информации, комиссия рассмотрит вопрос о вынесении предупреждения Ю.Луценко за невыполнение законных требований администрации колонии.

К.Исаенко уточнила, что вчера Ю.Луценко некорректно вел себя по отношению к работникам колонии – он отказался выполнять приказ покинуть дежурную часть, где разговаривал по телефону. Ю.Луценко начал высказывать претензии к работникам, что недоговорил по телефону из-за плохой связи и не все сказал своему собеседнику, отказался покинуть помещение, сказав, что может находиться там сколько угодно.

"В действительности, это не так, и заключенный нарушил действующие нормативно-правовые документы, которыми руководствуются работники исправительной колонии", - сказала К.Исаенко.

Она уточнила, что о нарушении составлен соответствующий рапорт, который будет рассматриваться на заседании профилактической комиссии.

"На заседании будет присутствовать Ю.Луценко и он сможет объяснить свои действия. Это не инцидент, это недоразумение", - отметила К.Исаенко. Она добавила, что заседание комиссии состоится сегодня-завтра.

В свою очередь, адвокат Юрия Луценко Игорь Фомин заявляет, что экс-министра внутренних дел пытаются изолировать от защитников.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВi, комментируя тот факт, что профилактическая комиссия Менской колонии рассмотрит на своем заседании поведение Луценко.

"Они попытались первое: изолировать Юрия Луценко от его защитников. Они поставили между нами стекло", - уточнил он.Комментируя замечание, что в других странах с осужденными также общаются через стекло, адвокат уточнил: "Никогда между адвокатом и осужденным не бывает стекла. Это между посетителями и осужденным".

"Могут человека приковать, оставить в клетке, но никогда адвокат с клиентом не общается через стекло. Потому что в этом случае общение происходит через телефонный аппарат и автоматически прослушивается. Как я буду с Луценко вообще готовить какие-то документы, когда я вижу его через стекло? ", - уточнил Фомин. "Нарушается понятие адвокатской тайны", - цитирует Фомина Украинская правда.