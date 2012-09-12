Жена Луценко заявляет, что ему удалось дозвониться лишь с 30-й попытки

Жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Ирина Луценко заявляет, что вчера сотрудники Менской исправительной колонии препятствовали ее мужу в общении по телефону с семьей.

Об этом И.Луценко заявила в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя информациию пресс-секретаря управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Ксении Исаенко о том, что экс-министр вчера нарушал внутренний распорядок колонии.

По словам И.Луценко, муж вчера 25 раз пытался связаться по телефону с ней, со своим братом, с сыном, однако каждый раз ему это не удавалось. И только после почти 30 попыток набрать нужные ему номера телефонов, Ю.Лукценко вышел на связь с пресс-секретарем партии «Народная Самооборона» Ларисой Сарган, утверждает жена экс-министра.

«Сотрудники колонии продолжают дальнейшее давление на моего мужа. Как известно, у него есть право на 12-часовой телефонный разговор с семьей, то есть с 6 часов утра до 6 часов вечера он имеет право звонить и разговаривать с семьей, знакомыми, друзьями. Вчера в течение часа Луценко предпринял более 25 попыток связаться со мной, с братом, со знакомыми, но ему это не удалось. Не говоря уже о том, что ему не предоставляют возможность общаться в определенный законом способ с адвокатами и защитниками», - заявила И.Луценко.

Учитывая сложившуюся ситуацию, жена экс-министра подчеркнула, что сторона защиты готовит обращение на имя генерального прокурора Украины Виктора Пшонки о нарушении прав Ю.Луценко.

По словам И.Луценко, также защитники подадут жалобу Омбудсмену Валерии Лутковской, которая неоднократно заявляла об отсутствии какого-либо влияния на свою деятельность со стороны действующей власти.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал этот приговор правомерным.

17 августа Ю.Луценко был приговорен к двум годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он отбывает наказание.

7 сентября жена Ю.Луценко И.Луценко заявила, что работники Менской исправительной колонии нарушают право ее мужа на частную жизнь. По словам И.Луценко, часто связь прерывается, когда экс-министр пытается разговаривать по телефону на общественно-политические темы.

Сегодня, 12 сентября, пресс-секретарь управления ГПтС в Черниговской области К.Исаенко сообщила УНИАН, что профилактическая комиссия Менской колонии № 91 рассмотрит на своем заседании вопрос о вынесении предупреждения Ю.Луценко за невыполнение законных требований администрации колонии.

К.Исаенко уточнила, что вчера Ю.Луценко некорректно вел себя по отношению к работникам колонии – он отказался выполнять приказ покинуть дежурную часть, где разговаривал по телефону. Ю.Луценко начал высказывать претензии к работникам, что недоговорил по телефону из-за плохой связи и не все сказал своему собеседнику, отказался покинуть помещение, сказав, что может находиться там сколько угодно.

"В действительности, это не так, и заключенный нарушил действующие нормативно-правовые документы, которыми руководствуются работники исправительной колонии", - сказала К.Исаенко.