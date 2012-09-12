Грищенко рассказал, что мешает освободить украинцев в Ливии

Об этом написал министр иностранных дел Украины Константин Грищенко на своей странице в социальной сети Twitter.

«Контролируемость ситуации в Ливии под большим вопросом. Это еще больше мешает нашим усилиям, чтобы освободить заключенных там украинцев. Но мы продолжим работать по всем каналам, чтобы их освободить, и также гарантировать безопасность украинцев в Ливии», - написал министр.

К.Грищенко также отметил, что потрясен гибелью посла США в Ливии. «Ужасное событие. Испокон веков во всем мире убийство посла считалось одним из самых тяжких преступлений», - отметил К.Грищенко. Он сообщил, что только что позвонил послу США в Украине Джону Теффту и выразил свои искренние соболезнования. (Сегодня в Бенгази в результате нападения на американское консульство погиб посол США в Ливии и трое сотрудников диппредставительства – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2012 г. военный суд в Триполи вынес приговор по делу 19 граждан Украины, двух граждан России и трех граждан Беларуси, которых с августа 2011 года удерживала революционная бригада „Аль-Каакаа”.

Суд подтвердил обвинения, выдвинутые ливийской прокуратурой, и признал задержанных «виновными в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, которая использовалась против ливийского народа».

Согласно приговору суда, один гражданин РФ приговорен к пожизненному заключению, остальные задержанные, в частности, 19 украинских граждан, один россиянин и трое граждан Республики Беларусь, приговорены к лишению свободы сроком на 10 лет.

20 июня офис государственных адвокатов Триполи подал апелляцию на приговор по делу 19 осужденных украинцев.