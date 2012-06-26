МИД: Приговор осужденным в Ливии украинцам обжаловали

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сегодня во время встречи с родными задержанных в Ливии украинских граждан, проинформировали УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В частности, по словам министра, 20 июня при содействии Посольства Украины в Ливии Офис государственных адвокатов Триполи подал апелляцию по обжалованию приговора по делу 19 украинцев, приговоренных к 10 годам лишения свободы.

При этом оплата услуг адвокатов осуществляется за счет средств из МИД Украины, отметил К.Грищенко.

Он также сообщил, что дипломаты Посольства Украины в Ливии на регулярной основе посещают наших соотечественников, обеспечивают их продуктами питания, предметами личной гигиены, предоставляют возможность общения по телефону с родными.

К.Грищенко выразил слова понимания и поддержки родным удерживаемых в Ливии украинцев, заверив, что он лично и все украинские дипломаты искренне переживают за судьбу наших соотечественников, которые оказались в трудных условиях, и будут использовать все возможные шаги для их быстрейшего возвращения на Родину.

Как сообщал УНИАН, 4 июня состоялось заседание военного суда Триполи по делу 19 граждан Украины, двух граждан России и трех граждан Беларуси, которые с августа 2011 года удерживаются революционной бригадой „Аль-Каакаа”.

Суд подтвердил обвинения, выдвинутые ливийской прокуратурой, и признал задержанных «виновными в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, использовавшейся против ливийского народа».

Согласно приговору суда, один гражданин РФ приговорен к пожизненному заключению, остальные задержанные, в частности, 19 украинских граждан, один россиянин и трое граждан Республики Беларусь осужденные к лишению свободы сроком на 10 лет.