Тимошенко обсудила избирательную кампанию с главой фракции

"Мы обсуждали задачи перед фракцией на новой сессии, которая начнется 4 сентября, тактику и стратегию предвыборной кампании - это для штаба, и говорили о взаимодействии со всеми оппозиционными лидерами партий", - отметил Кожемякин.

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По словам Кожемякина, на их встрече о проведении съезда для чистки кандидатов от объединенной оппозиции разговора не было.

"Я этот вопрос не обсуждал, потому что есть более серьезные вопросы для меня как для руководителя фракции и я - не член штаба ... Я считаю, что со стороны партии" Батькивщина "все кандидаты прошли политическую школу и достойны быть в списке", - цитирует Украинская правда.

В то же время он не исключил, что Тимошенко могла обсуждать этот вопрос с другими защитниками.

Как известно, ранее руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александр Турчинов заявил, что, но не исключает проведения съезда для чистки тех кандидатов, которые "не работают на победу".