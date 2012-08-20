Яценюк: дискуссии о списке завершены еще в момент голосования за него

Об этом он заявил сегодня, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН соответствующую информацию СМИ, которые ссылаются на источники, о якобы проведении альтернативного съезда оппозиции и возможном исключении из избирательного списка ряда лиц, которые сегодня находятся в проходной части.

«Это не отвечает действительности. Это провокация, оснований для нее не существует», - сказал А.Турчинов.

По его словам, подобная информация является не более чем «прихотью Администрации Президента», и потому она распространяется на подконтрольных ей сайтах или со ссылкой на неназванные источники.

«Все это их мечты, которые не отвечают действительности», - сказал А.Турчинов, попросив журналистов не тиражировать подобную анонимную информацию.

Также А.Турчинов назвал выдумкой все варианты избирательных списков оппозиции, которые якобы завизировала лично лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В то же время он отметил, что от всех штабов и кандидатов в депутаты требуется настойчиво работать. А.Турчинов признал, что сегодня не все работают удовлетворительно. «Мы не исключаем, что политсовет будет проводить съезд, но только для того, чтобы исключить тех, кто не работает на победу оппозиции», - сказал он.

В свою очередь председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк отметил, что дискуссии относительно избирательного списка завершены еще в момент голосования за него. «Те, кто обижен, не имеют права сегодня говорить о том, что их обидели, потому что им не дали места депутата в парламенте. Были мажоритарные округа, были просьбы – пойдите на мажоритарный округ», - сказал он.