Жене Тигипко задним числом выделили еще 2 миллиона на кинофестиваль

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Соглашение заключено уже после завершения кинофестиваля, который прошел в Одессе в конце июля. Никаких данных о назначении этих средств в конкурсной документации не опубликовано, пишут Наши деньги.

Деньги выделены из бюджета Одесской области.

Собственниками ООО «Украинский кинофестиваль» является директор Одесского фестиваля Денис Иванов и президент фестиваля Виктория Тигипко. Жене вице-премьера принадлежит 91% уставного капитала фирмы.

В прошлом году Госкино дало на Одесский кинофестиваль 2,00 млн грн.

По словам Виктории Тигипко, бюджет фестиваля составляет 3 млн евро, или около 30 млн гривен.