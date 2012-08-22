Жене Тигипко задним числом выделили еще 2 миллиона на кинофестиваль
12:51, 22 августа 2012Политика
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КП «Облконцертсервис» Одесса 13 августа заключило соглашение с ООО «Украинский кинофестиваль» на проведение Одесского международного кинофестиваля стоимостью 2,00 млн грн.
Виктория Тигипко получила дополнительное финансирование
Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».
Соглашение заключено уже после завершения кинофестиваля, который прошел в Одессе в конце июля. Никаких данных о назначении этих средств в конкурсной документации не опубликовано, пишут Наши деньги.
Деньги выделены из бюджета Одесской области.
Собственниками ООО «Украинский кинофестиваль» является директор Одесского фестиваля Денис Иванов и президент фестиваля Виктория Тигипко. Жене вице-премьера принадлежит 91% уставного капитала фирмы.
В прошлом году Госкино дало на Одесский кинофестиваль 2,00 млн грн.
По словам Виктории Тигипко, бюджет фестиваля составляет 3 млн евро, или около 30 млн гривен.
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