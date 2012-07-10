Госбюджет проспонсировал жену миллиардера Тигипко на 1,5 миллиона

Стоимость сделки составила 1,50 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут «Наші Гроші».

В обосновании закупки, проведенной по неконкурентной процедуре «у одного участника», объясняется, что выбор процедуры связан с отсутствием альтернативы. В доказательство этого Госкино приводит договор «О передаче исключительного права на использование произведения» от 18.05.2010 г. и свидетельство о регистрации авторского права от 13.05.2010 № 33226.

Собственниками ООО «Украинский кинофестиваль» является директор Одесского фестиваля Денис Иванов и президент фестиваля Виктория Тигипко. Жене вице-премьера принадлежит 91% уставного капитала фирмы. В прошлом году Госкино проспонсировало эту компанию на проведение Одесского кинофестиваля на 2,00 млн грн.

Напомним, Сергей Тигипко в последнем рейтинге украинских богачей «Forbes» находится на 9-м месте ($ 989 млн.), поднявшись за год на пять ступенек и $ 162 млн.