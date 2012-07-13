Украинские медики просят ВОЗ разобраться с немецкими методами лечения Тимошенко

В последние месяцы наибольший общественный интерес как в Украине, так и за ее пределами, прикован к вопросу здоровья и лечения осужденного бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко.

По просьбе осужденной и по предложению правительства Германии ее лечением занимаются врачи немецкой клиники «Шарите». При этом информация о болезни Тимошенко является закрытой для общества. Полгода лечения, по признаниям немецких врачей, не дали существенного прогресса. Окончательные сроки выздоровления не называются.

В то же время, утверждение о «незаконченном курсе лечения» позволяет Юлии Тимошенко уклоняться от участия в судебных заседаниях.

Мы ни в коем случае не ставим под сомнение профессионализм врачей клиники, аккредитованной ведущими международными аккредитационными организациями.

Однако, длительное лечение вызывает немало вопросов: не симулирует ли пациентка признаки болезни с умышленной целью - избежать суда? Выполняет ли все наставления врачей? Не были ли введены врачи «Шарите» в заблуждение стороной защиты и пациенткой? Не вводят ли они в заблуждение органы юстиции и украинское общество? Учитывая высокий общественный интерес к этому делу, процесс лечения Юлии Тимошенко требует большей прозрачности и открытости.

Считаем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна выяснить все обстоятельства лечения Юлии Тимошенко, дать надлежащую оценку действиям врачей «Шарите» и проинформировать представителей медицинской общественности о причинах низкой эффективности лечения и о возможных сроках выздоровления важной пациентки «Шарите» . Мы обращаемся к ВОЗ с соответствующим открытым письмом.

Также призываем ВОЗ обратиться к немецким врачам и их пациентке с требованием предоставить обществу необходимую информацию о состоянии здоровья Юлии Тимошенко, которая помогла бы снять многочисленные недоразумения по этому вопросу в украинских и иностранных СМИ.

Мы уважаем право на соблюдение врачебной тайны, гарантированное Декларацией прав человека и украинским законодательством. Однако считаем, что в данном случае общественный интерес в получении информации перевешивает право на приватность публичного политика, которым с 1996 года является Юлия Тимошенко.

Информация о физическом лице, в том числе о состоянии его здоровья является информацией с ограниченным доступом, а именно - конфиденциальной информации, и может распространяться с его согласия или в других случаях, определенных законом. В частности, такие случаи определены статьей 29 Закона Украины "Об информации" информация с ограниченным доступом может быть распространена, если является общественно необходимой, то есть предметом общественного интереса, и право общественности знать эту информацию преобладает потенциальный вред от ее распространения.

Ю.Тимошенко является известным политиком, занимала высокие государственные должности, остается одним из лидеров оппозиционных сил. Поэтому обнародование защитниками и родственниками Ю.Тимошенко сведений об ухудшении ее здоровья, что связывалось с условиями ее содержания и предоставлением ей медицинской помощи вызвало большой общественный резонанс.

Требование публикации объективной информации о состоянии здоровья, которая сняла возможность нарушения прав человека, введение общественности в заблуждение, другие негативные последствия деятельности (бездеятельности) физических или юридических лиц и т.п. предусмотрена также международным законодательством.

Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей Резолюции от 25 декабря 2008 года № 1165 (1998) (далее - Резолюция № 1165) указала, что публичные лица должны осознавать, что особый статус, который они имеют в обществе, автоматически увеличивает уровень давления на приватность их жизни (пункт 6). Также в этом контексте нельзя не упомянуть Решение Европейского суда по правам человека в деле Шпрингер против Германии, в которой Европейский суд пришел к выводу, что право общественности на информацию важнее, чем право политиков на частную жизнь.

Украинская медицинская общественность, которой Юлия Тимошенко по сути выразила недоверие и обратилась за помощью к немецким врачам имеет право знать о том, почему ее не удалось поставить на ноги в течение 5 месяцев и не пребывает ли она в сговоре с немецкими врачами. Арбитром в этом деле может выступить ВОЗ, как международная организация с безупречной репутацией.

Пользуясь случаем, желаем Юлии Тимошенко скорейшего выздоровления.