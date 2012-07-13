СМИ: Милиция «травит» коменданта лагеря голодающих за язык

09:41, 13 июля 2012
Политика
2317 0

В Киеве к родителям коменданта лагеря голодающих против языкового закона Анатолия Пикуля звонили милиционеры.

Руководитель протестующих получает «странные звонки»

Об этом Украинской правде сообщил сам Пикуль.

"Был звонок. В довольно грубой форме потребовали, чтобы я связался немедленно с милицией. Трубку поднял отец, он не отреагировал и не записал звание офицера", - сказал Пикуль.

После полученного звонка он проконсультировался с адвокатом, как ему действовать.

"Адвокат сказал, что я не обязан никуда перезванивать и не надо волноваться", - сказал комендант лагеря протестующих.

Он добавил, с пятницы получает "странные звонки". "Звонили от Укрфинансов и еще какие-то конторки, говорят, что я им какие-то деньги должен, уже началась какая-то травля, что ли", - предполагает активист.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter