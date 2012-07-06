Кивалов рассказал о ситуации с судьями Тимошенко, которых хочет уволить оппозиция

«В соответствии с Конституцией, судья увольняется с должности органом, который его избрал или назначил. В даном случае – это Верховная Рада Украины. А единственный орган, который обладает исключительными полномочиями по внесению в парламент представлений об увольнении судей – это Высший совет юстиции. Предметом рассмотрения Верховной Радой Украины может быть только один документ - представление Высшего совета юстиции относительно увольнения соответствующего судьи», - заявил Кивалов.

Глава комитета ВРУ отметил, что «не смотря на то, что проект постановления был внесен оппозиционными депутатами во главе с министром юстиции оппозиционного правительства и по совместительству – заместителем Председателя Комитета по вопросам правосудия Еленой Шустик, сама она на заседании Комитета отсутствовала».

«В итоге, Комитет по вопросам правосудия принял решение направить проект постановления и сопроводительные документы в Высший совет юстиции. Именно этот конституционный орган должен в кратчайшие сроки проверить факты, изложенные оппозицией, и принять решение», - пояснил Кивалов.

«Я уверен, что Высший совет юстиции должен безотлагательно рассмотреть данные факты и дать свое заключение о наличии или отсутствии факта нарушения судейской присяги» - сказал Кивалов.

Напомним, ранее народные депутаты Украины – представители оппозиционных сил - внесли на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины об увольнении трех судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, которые рассматривают кассационную жалобу Юлии Тимошенко.