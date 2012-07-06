Кивалов рассказал о ситуации с судьями Тимошенко, которых хочет уволить оппозиция
Председатель Комитета ВРУ по вопросам правосудия Сергей Кивалов объяснил, как могут развиваться события относительно вероятного нарушения присяги тремя судьями, рассматривающими дело Юлии Тимошенко.
«В соответствии с Конституцией, судья увольняется с должности органом, который его избрал или назначил. В даном случае – это Верховная Рада Украины. А единственный орган, который обладает исключительными полномочиями по внесению в парламент представлений об увольнении судей – это Высший совет юстиции. Предметом рассмотрения Верховной Радой Украины может быть только один документ - представление Высшего совета юстиции относительно увольнения соответствующего судьи», - заявил Кивалов.
Глава комитета ВРУ отметил, что «не смотря на то, что проект постановления был внесен оппозиционными депутатами во главе с министром юстиции оппозиционного правительства и по совместительству – заместителем Председателя Комитета по вопросам правосудия Еленой Шустик, сама она на заседании Комитета отсутствовала».
«В итоге, Комитет по вопросам правосудия принял решение направить проект постановления и сопроводительные документы в Высший совет юстиции. Именно этот конституционный орган должен в кратчайшие сроки проверить факты, изложенные оппозицией, и принять решение», - пояснил Кивалов.
«Я уверен, что Высший совет юстиции должен безотлагательно рассмотреть данные факты и дать свое заключение о наличии или отсутствии факта нарушения судейской присяги» - сказал Кивалов.
Напомним, ранее народные депутаты Украины – представители оппозиционных сил - внесли на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины об увольнении трех судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, которые рассматривают кассационную жалобу Юлии Тимошенко.