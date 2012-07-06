Для Литвина стало «неожиданностью» голосование его партии за языковой закон
Председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир Литвин заявляет, что для него стало “большой неожиданностью” голосование фракции Народной партии за языковой закон.
Отвечая на вопрос в Facebook “почему депутаты из фракции Народной партии, с которой Вы пришли в парламент, сначала проголосовали за законопроект №9073, а затем отозвали свои голоса?”, В.Литвин заметил: “Для меня это большая неожиданность. Объясняют, что голосовали только за то, чтобы в этот день рассматривать законопроект”.
Он в который раз подчеркнул, что его позиция относительно языкового закона “остается неизменной”. “Я никому не хочу нравиться. Закон не позволяет мне подписать решения ВР по языковому вопросу”, - подчеркнул В.Литвин.
Он написал: “Во-первых, были нарушены ряд норм Регламента ВР. Во-вторых, из стенограммы неясно, за какой проект голосовали депутаты: то ли в варианте первого чтения или частично проработанный профильным комитетом”.
Как подчеркнул В.Литвин, “кроме закона, есть предел, за который нельзя заступать. Я гражданин Государства Украина. И этим все сказано”.