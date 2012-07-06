Для Литвина стало «неожиданностью» голосование его партии за языковой закон

Отвечая на вопрос в Facebook “почему депутаты из фракции Народной партии, с которой Вы пришли в парламент, сначала проголосовали за законопроект №9073, а затем отозвали свои голоса?”, В.Литвин заметил: “Для меня это большая неожиданность. Объясняют, что голосовали только за то, чтобы в этот день рассматривать законопроект”.

Он в который раз подчеркнул, что его позиция относительно языкового закона “остается неизменной”. “Я никому не хочу нравиться. Закон не позволяет мне подписать решения ВР по языковому вопросу”, - подчеркнул В.Литвин.

Он написал: “Во-первых, были нарушены ряд норм Регламента ВР. Во-вторых, из стенограммы неясно, за какой проект голосовали депутаты: то ли в варианте первого чтения или частично проработанный профильным комитетом”.

Как подчеркнул В.Литвин, “кроме закона, есть предел, за который нельзя заступать. Я гражданин Государства Украина. И этим все сказано”.