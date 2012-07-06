Разрешение на приватизацию Гостиного у Кличко назвали рейдерским захватом
Во фракции отмечают, что народные депутаты боятся своего народа.
Решение народных депутатов об исключении Гостиного двора из Перечня памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, является рейдерским захватом историко-архитектурных памятников Киева.
Об этом говорится в заявлении фракции «УДАР» в Киевсовете, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии УДАР.
«Эти провластные князьки, которые понаехали из своих вотчин и сидят в парламенте, пытаются стереть историческое лицо Киева. Они даже не осознают, что Киев – это не только столица Украины, это историческая и культурная столица всей Европы с многовековой историей, духовными и архитектурными памятниками мирового значения. Конечно, для них словосочетание «памятник культуры» – пустой звук. Они не знают своей истории и языка, они не знают Киева, его золотоверхих соборов, старинных памятников, многочисленных музеев, поскольку передвигаются по городу исключительно в своих тонированных бронированных джипах, потому что боятся людей, боятся своего народа», - заявляют депутаты «УДАРа».
Во фракции отмечают, что народные депутаты в который раз продемонстрировали свое отношение к народу, полностью проигнорировав мнение киевлян по поводу такого важного и чувствительного вопроса.
«Это не государственное мышление. Это захватническое мышление. Как всегда, под прикрытием общего закона приближенные к Партии регионов депутаты решили свои узкокорпоративные интересы. Для этой власти нет ничего святого. Вчера она отказались от языка, сегодня – от культуры, завтра возьмется за историю», – говорится в заявлении фракции.
Депутаты поблагодарили молодежь, активистов «Гостиной республики», которые уже в течение нескольких месяцев проводят бессрочную акцию в защиту Гостиного Двора от попыток власти превратить этот уникальный очаг культурной жизни Киева в очередной торговый центр.
«Будущее Украины именно за такой молодежью – мыслящей, активной, инициативной, которая не опускает рук и готова отстаивать собственные ценности. Для них и для последующих поколений высеченная в камне история Киева должна быть сохранена. Это наш общий долг как киевлян и как граждан», – считают во фракции «УДАР».