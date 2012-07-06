Разрешение на приватизацию Гостиного у Кличко назвали рейдерским захватом

Решение народных депутатов об исключении Гостиного двора из Перечня памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, является рейдерским захватом историко-архитектурных памятников Киева.

Об этом говорится в заявлении фракции «УДАР» в Киевсовете, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии УДАР.

«Эти провластные князьки, которые понаехали из своих вотчин и сидят в парламенте, пытаются стереть историческое лицо Киева. Они даже не осознают, что Киев – это не только столица Украины, это историческая и культурная столица всей Европы с многовековой историей, духовными и архитектурными памятниками мирового значения. Конечно, для них словосочетание «памятник культуры» – пустой звук. Они не знают своей истории и языка, они не знают Киева, его золотоверхих соборов, старинных памятников, многочисленных музеев, поскольку передвигаются по городу исключительно в своих тонированных бронированных джипах, потому что боятся людей, боятся своего народа», - заявляют депутаты «УДАРа».

Во фракции отмечают, что народные депутаты в который раз продемонстрировали свое отношение к народу, полностью проигнорировав мнение киевлян по поводу такого важного и чувствительного вопроса.

«Это не государственное мышление. Это захватническое мышление. Как всегда, под прикрытием общего закона приближенные к Партии регионов депутаты решили свои узкокорпоративные интересы. Для этой власти нет ничего святого. Вчера она отказались от языка, сегодня – от культуры, завтра возьмется за историю», – говорится в заявлении фракции.

Депутаты поблагодарили молодежь, активистов «Гостиной республики», которые уже в течение нескольких месяцев проводят бессрочную акцию в защиту Гостиного Двора от попыток власти превратить этот уникальный очаг культурной жизни Киева в очередной торговый центр.

«Будущее Украины именно за такой молодежью – мыслящей, активной, инициативной, которая не опускает рук и готова отстаивать собственные ценности. Для них и для последующих поколений высеченная в камне история Киева должна быть сохранена. Это наш общий долг как киевлян и как граждан», – считают во фракции «УДАР».