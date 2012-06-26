Шульц: Европолитики должны сделать все, чтобы Янукович не достиг успеха

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенести рассмотрение кассационного дела экс-премьера на 12 июля.

“Сегодняшнее решение суда о переносе рассмотрения демонстрирует, что, к сожалению, очень мало что изменилось в Украине, несмотря на увеличение внимания к политическим репрессиям и ситуации политической оппозиции во время Европейского футбольного чемпионата”, - сказал депутат.

В то время как Президент Виктор Янукович может хотеть играть со временем в этой борьбе против бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко и ждать отвлечения внимания мира, европейские политики должны сделать так, чтобы он не достиг успеха”, - сказал В.Шульц.

Он также еще раз подчеркнул важность того, чтобы европейские политики, которые решат посетить финальный матч Евро-2012 в Киеве, использовали эту возможность для того, чтобы высказаться против несправедливости и политически мотивированных судебных процессов в отношении оппозиционных лидеров в Украине.

Как сообщал УНИАН, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение кассационной жалобы по газовому делу экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на 12 июля.

Соответствующее решение было принято коллегией судей и оглашено председательствующим судьей Станиславом Мищенко. Судья сообщил, что заседание по рассмотрению кассационной жалобы состоится 12 июля в 10.00. Он также отметил, что суду необходимо получить результаты судмедэкспертизы о состоянии здоровья Ю.Тимошенко.