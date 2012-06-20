ПР защитит русский язык через прокуратуру

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил заместитель председателя фракции Партии регионов Вадим Колесниченко на брифинге в кулуарах Верховной Рады, комментируя слова депутата Львовского облсовета Ирины Фарион.

«Партия регионов и Президент Украины делают все для того, чтобы объединить наше сообщество и защитить права каждого гражданина, независимо от его вероисповедования, языка и национальности. И, конечно же, мы все приветствовали создание объединенной оппозиции, в которую вошли «Батькивщина», «Фронт Змін», «Свобода», «Народная самооборона». И все сообщество порадовалось тому, что данные господа приняли решение о выдвижении согласованных кандидатов в народные депутаты от этой объединенной оппозиции. Ведь согласованный кандидат от объединенной оппозиции – это человек, который говорит все то, за что отвечает вся объединенная оппозиция. Это, по сути, стратегия и программа действий данной политической конфигурации», - отметил В.Колесниченко.

По его словам, И.Фарион «сказала, что русский язык - это язык оккупантов. При этом она же в 2010 году объявила, что тех, кто не владеет украинским языком, обязательно посадят. А это, ни много ни мало, 5 млн украинцев, для которых родным языком не является украинский».

Как заявил В.Колесниченко, «сложно комментировать все высказывания госпожи Фарион», «но это лицо демократической политической структуры, которая рвется во власть. Я вынужден напомнить ст. 10 Конституции, в которой четко провозглашается, что в Украине гарантируется право на использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. А ст. 11 Конституции говорит о том, что государство способствует консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой самобытности всех национальных меньшинств Украины».

Он также сообщил, что И.Фарион заявляла: люди, говорящие на русском языке, никогда не примут ценности Украины. «Фактически она призвала украинцев стать одержимыми национализмом и местью», - убежден парламентарий.

В.Колесниченко акцентировал внимание на том, что И.Фарион, очевидно, работает спричрайтером у Арсения Яценюка, «который буквально объявил войну всему украинскому народу». «Он заявил, что оппозиция не позволит принять закон о языках во втором чтении и «за нами будет победа в войне». Так кому же объявляют войну Фарион, Яценюк, Кириленко?» - заявил В.Колесниченко.

«Конечно, на эти беззакония мы не закрываем глаза, мы уже обратились в Генпрокуратуру с просьбой привести в чувство подобных деятелей демократии. Но главное, к чему мы призываем, - к толерантности и уважению ко всем гражданам, независимо от их этнического происхождения и языковой принадлежности. Видимо, язык человеконенавистничества, вражды, ненависти - это язык объединенной оппозиции, язык Яценюка, Тягнибока, Фарион и всех тех, кто не желает уважать людей, говорящих на родном языке», - сказал В.Колесниченко.