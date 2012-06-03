Бютовец: отставка Черновецкого - не его выбор, а команда с Банковой

«Очевидно, что решение подать в отставку с должности мэра Киева - это не личный выбор Леонида Черновецкого, а поступившая с Банковой команда», - уверен Андрей Сенченко. Об этом народный депутат от БЮТ заявил LB.ua. По мнению нардепа, пока трудно сказать с какой конкретно целью власть посоветовала Черновецкому подать в отставку. «Мы в последнее время видим, что власть предпринимает множество неожиданных решений, потому через неделю все может поменяться. Но пока, похоже, что следующим шагом будет назначение выборов киевского мэра на август 2012, - поделился нардеп.

Он также добавил, что чем дольше ПР будет тянуть с выборами тем ниже будет рейтинг ее кандидата.

«Дальше рейтинг власти будет только падать, вплоть до того, что фальсификациями скорректировать результат не выйдет, - отметил Сенченко, - ПР проведет выборы в ближайшее время и не будет дожидаться пока все рухнет».

По мнению депутата, не исключено также, что власть задумывается и о роспуске парламента.

«Спикер ВР Владимир Литвин не случайно на прошлой неделе заявлял о самороспуске парламента, возможно, это все звенья одной цепи и выборы мэра Киева и парламента синхронизируют и проведут в скором времени, - предполагает депутат. – Как будут развиваться события, мы увидим на следующей сессионной неделе, например, по каким-то причинам может не открыться сессия и вопрос о досрочном роспуске парламента снова появится на повестке дня".