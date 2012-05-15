Прокуратура просит Высший спецсуд перенести заседание по «газовому делу»

Как передает корреспондент УНИАН, представитель прокуратуры выступила с ходатайством, в котором просит перенести сегодняшнее заседание. Она напомнила, что ранее Конституционный суд принял решение, согласно которому подсудимый имеет право принимать участие в заседании суда какой-либо инстанции.

В то же время, по ее словам, сегодня Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице, а, следовательно, отсутствует на заседании.

Однако защита Ю.Тимошенко выступила против удовлетворения такого ходатайства.

По мнению адвокатов, отсутствие Ю.Тимошенко не мешает рассмотрению данного дела.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решение судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.

Адвокат Александр Плахотнюк просит Высший спецсуд отменить постановление Апелляционного суда Киева от 23.12.2011 по делу по обвинению Ю.Тимошенко и приговор Печерского районного суда Киева от 11.10.2011, а уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко закрыть в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

А.Плахотнюк указывает на безосновательность решений судов двух инстанций, отмечает многочисленные нарушения прав Ю.Тимошенко во время досудебного следствия, рассмотрения дела в суде первой инстанции и в апелляционном суде.

Сегодня, 15 мая, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решения Апелляционного суда Киева по "газовому делу".