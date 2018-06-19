Ловить жуликов на малых значениях проще

Прокомментировать социологическое сопровождение внеочередных парламентских выборов УНИАН попросил заместителя директора Института социологии НАНУ Евгения Головаху

"Люди, которые собирают информацию о рейтингах политиков, никакого отношения к социологии не имеют"

В 2005 году на съезде социологов был принят кодекс профессиональной этики, который предусматривал решение всех возможных спорных вопросов и ориентировал специалистов на безупречную нравственную составляющую научной деятельности. Но это не очень сказалось на рынке социологических услуг. Есть драматическое непонимание обществом того, что люди, которые собирают информацию о рейтингах политиков, никакого отношения к социологии не имеют. И называться социологами большинство из них не имеет права. Просто иногда люди, неизвестно откуда появившиеся, неизвестно где учившиеся, вдруг называют себя социологами. Никто не знает, кто такой Владимир Бондаренко (директор Института политических исследований, который был обвинен в «продаже» рейтинга для непроходной партии – авт), но все называют его социологом. Это смешно слушать. Большинство моих коллег-ученых о нем понятия не имеют. Но в этой ситуациит многое зависит от журналистов. Можно ведь обращаться в социологическую ассоциацию, комиссию по профессиональной этике, чтобы те консультировали и давали объяснения, кто есть кто на этом рынке.

Но хочу заметить, даже профессиональные социологи, достойные уважаемые люди, когда они выступают в той ипостаси, которая связана с измерениями рейтингов и заказами политических сил, не имеют права называть себя социологами. Во всем мире этих людей называют полстерами (от слова пол - опрос, полстеры - люди, собирающие первичную социальную информацию). Тут нужно разделять научную деятельность и простейшую работу, не требующую высокой квалификации, а требующую дисциплины, порядочности, организационных способностей и минимальных знаний в области социальных наук. Большинство нормальных менеджеров в наших центрах за год осваивают эти навыки. Но при этом они не имеют права называть себя социологами. Потому, что социология - это наука, это знание об обществе. Никакого знания об обществе рейтинги не добавляют, это сиюмоментные, нужные сейчас сведения. Иногда они совпадают с реальной картиной, иногда нет. В момент сбора и вынесения на публику нескольких процентов партий, эти люди не являются учеными. Во всем мире полстеры создают свои ассоциации, у них должен быть свой устав, свой кодекс, и они должны разбираться с теми, кто нарушает их правила. А ученые социологи, пытавшиеся регулировать ситуацию и расставлять акценты, оказались бессильными, потому что в наше время, когда речь идет о деньгах, о вмешательстве политиков, профессионалы и оказываются бессильными. Социологи уже ставят этот вопрос: полстеры пусть объединяются, а для того, чтобы считаться социологом, нужно учиться, публиковаться, серьезно этим заниматься. Сейчас эта неразбериха породила огромное множество просто авантюрных организаций.

"На Западе политики опросы не заказывают, это считается признаком дурного тона"

Социлогическая служба должна обязательно иметь свою сеть. Под сетью понимается специально организованная система сбора социологической информации. У всеукраинской сети должны быть ячейки по регионам, а возглавлять ее должен квалифицированный специалист, которому подчиняются супервайзеры, которые подбирают интервьюеров и несут ответственность за качество информации. Материалы исследований сохраняются, как и отчеты бригадиров и супервайзеров. Это сложная система, и чтобы ее построить, нужны серьезные организационные усилия. Честь и хвала центрам, которые сумели такую сеть построить. Это КМИС под руководством Владимир Паниотто, Социс под руководством Владимира Чурилова, Социальный мониторинг под руководством Ольги Балакиревой, в центре Разумкова работает серьезный руководитель. Эти центры создали сети еще десять-пятнадцать лет назад и имеют опыт работы с крупными выборками. Но таких скоро будет меньшинство. Наличие сети и серьезного руководителя - вот показатель серьезной кампании.

Я слушаю иногда эти комментарии наших полстеров и поражаюсь непрофессионализму. Они делают грубейшие ошибки в комментариях по малым числам, и всерьез воспринимают каждую десятую процента, когда реально нет статистически значимых различий между данными.

Журналисты, хотите поймать кого-то, - ловите по малым значениям. Ловить жуликов на малых значениях проще.

На Западе политики опросы не заказывают, это считается признаком дурного тона. Потому, что по кодексу, если ты обнародуешь данные, то обязательно надо сказать, кто заказал исследование. А если говорить, что мистер Джонсон лидирует в таком-то округе, а исследование выполнено по заказу мистера Джонсона, то этому никто не поверит. Полстерские опросы на Западе заказывает пресса, крупные телеканалы, радио. Основным заказчиком исследований на Западе являются СМИ. Журналисты там не бегают по всяким авантюристам собирать всякий хлам. Именно СМИ выбирают на рынках уважаемые фирмы. А политики только пользуются. У нас, наверное, СМИ не настолько финансово крепки, чтобы быть заказчиками таких исследований. И слышим уже несколько месяцев: «По данным центра Социо-Культурный Ренессанс, которому я заплатил десять тысяч долларов, я лидирую в этом округе…»

Увы, так у нас сейчас делается все.

Записала Лана Самохвалова