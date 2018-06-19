Жатва «социологов» закончилась: в Раду проходят все, кто заплатил?

В последний день, которым по закону закрывается возможность публиковать данные различных социологических исследований, УНИАН решил «припомнить», какие данные на протяжении последних четырех месяцев публиковали различные социологические центры…

Вспоминаю один презанятный эпизод, связанный с добычей социологических данных. Накануне президентских выборов 2004 года мой родитель подвизался в избирательном штабе одного из районов Одесской области, работая на Виктора Федоровича Януковича. Я там проводила свой декретный отпуск, и хотя была убежденной сторонницей кандидата Ющенко не находила зазорным помогать отцу проводить социологические замеры, телефонные опросы или считать анкеты. Ничего личного - это ведь чистая статистика. Однажды человек, проводивший опрос, принес анкеты, из которых следовало, что за Виктора Федоровича будет голосовать 98 процентов жителей его микрорайона. «Мы можем это передать в Одессу, но знаете, донецкие парни не только вовремя платят, но и очень строго спрашивают, вы же не хотите оказаться в числе наказанных?» - поинтересовалась я у этого человека, отправляясь кормить малыша. Через два дня он принес новые анкеты, результаты которой потом почти полностью совпали с результатами голосования по району. Наверное, аккуратность и тщательность замеров нужно прививать вот так: кнутом и пряником. Причем действовать нужно так и по отношению к простым труженикам социологических полей и к тем, кто руководит процессом и конечным публикуемым продуктом. Возможно, тогда данные социологов разных компаний за один и тот же период времени не будут отличаться на 7-10 процентов.

Сегодня последний день, когда публикуются данные социологических исследований. Эти данные начали публиковаться уже со второго апреля, аккурат в день первого указа Ющенко о роспуске парламента. Кампания ТОВ «ФГД-Украина», партнер российськой компании «ФОМ-Россия», уже 2 апреля обнародовала данные, исходя из которых за Партию Регионов могли бы проголосовать 24,5 избирателей, за БЮТ – 18,9%, за «Нашу Украину» - 8,2%, КПУ – 4,9%, а за (внимание) «Народную самоборону» -1,1%. Интересно, что по данным центра «София», которые появились уже четырьмя днями позже, Регионы набирали 35,3% избирателей, а «Народная самооборона» - 4,9. Опросы центров на протяжении апреля отличались, одни показывали, что в парламент пройдут четыре политсилы (по некоторым данным, Самообороне не хватало десятых процента, а решения о блокирования Народной самообороны с НСНУ еще не было ), другие утверждали, что пройдут пять сил, давая Народной Самообороне три проходных процента.

В мае ситуация выравнялась, и центры давали Партии Регионов 30-32 процента, БЮТ – 17-19%, Нашей Украине – 9-12 процентов, Народной Самообороне – 3%, КПУ – 3-5.

Были социологические центры, которые очень сильно «выпадали» из этой статистики. При таком «выпадении» Регионы получали, предположим, 34,6 процента, БЮТ – 22,2%, зато СПУ и ПСПУ уверенно перебирались через предвыборный барьер, набирая 3,4 процентов. (компания «Имидж –Контакт» от 11 мая).

В июне в одно и тоже время были опубликованы результаты опросов двух авторитетных компаний «Социальный мониторинг» и Центра Разумкова. Согласно их данных, Партия Регионов набирала 27,4% («Социальный мониторинг») и 32% (у разумковцев), БЮТ соответственно: 16,4 и 17,9, НУ: 9,2 и 8,5 процентов, Народная Самооборона: 5,2 и 4,7 процентов, КПУ: 5,8 и 4,5 процентов, СПУ: 2,7 и 2,4 процентов, Народная Партия Литвина 0,8 и 1,6%.

Интересно, что рейтинги Владимира Бондаренко, замешанного в самом громком социологическом скандале этого сезона, опубликованные десятью днями позже, существенно отличались только по «Народной самообороне», которой «социолог» дал всего 2,1 процента.

В июле ничего особенного не произошло за исключением, что впервые появился опрос, в котором блок Литвина набирал 2,8% (Лаборатория мониторинга общественно-политических процессов). При том, что остальные давали Литвину и Морозу полтора максимум два процента. Ну а то, что одна из компаний спрогнозировала Партии Регионов – 35% вряд ли можно считать выдающимся открытием.

В августе ситуация не изменилась у Регионов, те же 29-32 процента, самая большая «рейтинговая» «маржа» вылезла у БЮТ, которой давали от 14 до 26 процентов, НУНС – 12-15 процентов, КПУ – 3-5 процентов. Рейтинг блока Литвина в опросах не перескочил 2,4 процента, а СПУ – 2 процента.

Но зато в сентябре было немало сюрпризов. Центр ИМСА задекларировал данные из которых следовало, что блок Кучма набирает 4,1 процент голосов, а за Партию Регионов людей проголосует почти столько же, сколько за БЮТ (соответственно, 27 и 26,9 процентов). Всюду – жизнь, как говорил классик, то есть всюду рейтинги.

Апофеозом социологических сентября событий стали две пресс-конференции, согласно которых Блок Литвина вдвое поднял рейтинг и набирал 5,6%, а СПУ, наконец, стала проходной (данные Всеукраинской социологической службы от 13 сентября).

Сюрприз поменьше подготовил блоку Литвина Институт социальной та политической психологии Академии педагогических наук Украины. Член-корреспондент АПН Николай Слюсаревский презентовал исследование, в котором блок Литвина набирал 4,6%, а СПУ не дотягивало до проходного барьера четыре десятых процента. Ситуация с раскладом будущей парламентской коалиции тоже изменилась. Думаете, зря Владимир Литвин загадочно улыбался, когда его спрашивали о будущей «золотой акции» в парламенте и это в то время, когда отдельные социологи давали ему каких-то 1,6 процента голосов.

К началу публикаций исследований в Верховную Раду проходили четыре политические силы, сейчас проходят шесть, и это после всех возможных блокировок. Чудесные вещи происходят не то в нашей социологии, не то в массовом сознании, которое семимильными шагами проводит в дамки политических малышей. Поэтому господа, оставьте рейтинги. Пора ждать экзит-полов.

Маша Мищенко