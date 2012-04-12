Член ЦИК: Саламатин законно стал нардепом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

М.Охендовский напомнил, что один из депутатов подверг сомнению законность избрания в 2007 году Д.Саламатина народным депутатом и обвинил ЦИК в том, что она не имела оснований регистрировать его кандидатом в депутаты.

«Мне кажется, что либо имела место определенная ошибка народного депутата, либо можно допустить, что некоторые представители некоторых политических сил продолжают развлекаться попытками дискредитировать ЦИК абсолютно безосновательно», - сказал М.Охендовский.

Он процитировал положение закона о выборах народных депутатов, согласно которому, депутатом может быть избран гражданин Украины, который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса и проживает в Украине в течение последних 5 лет.

То есть, по словам члена ЦИК, есть 4 условия для регистрации любого лица кандидатом в народные депутаты. М.Охендовский отметил, что Д.Саламатин отвечает всем этим четырем условиям. В частности, по его словам, именно проживание в Украине в течение последних 5 лет является условием принятия к гражданству Украины согласно закону о гражданстве Украины.

«Закон не говорит и не может говорить о том, что сначала нужно получить гражданство, потом еще прожить на территории Украины 5 лет и только потом получить все права, которые Конституция Украины дает гражданину Украины», - отметил М.Охендовский.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 72/2012 назначил Д.Саламатина министром обороны.

11 апреля пресс-служба "Народной самообороны" сообщила, что народный депутат Украины Тарас Стецькив получил ответ на депутатский запрос о том, когда российский гражданин Д.Саламатин получил гражданство Украины.

"Как свидетельствует ответ за подписью председателя комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Е.Лукаш, материалы в отношении Д.Саламатина были рассмотрены комиссией 30 ноября 2005 г. и Указом Президента Украины от 6 декабря 2005 г. № 1705 упомянутому лицу было предоставлено украинское гражданство", - сообщил Т.Стецькив.

По его словам, "такой ответ означает, во-первых, что утверждение представителей Партии регионов о том, что Д.Саламатин получил украинское гражданство в 1999 году, является ложью. Возможно, тогда он лишь поселился в Украине".

"Во-вторых, назначение министром обороны Украины человека, который только 5 лет было гражданином Украины, а до этого работал в российских бизнес-структурах, является ярким свидетельством либо некомпетентности Президента В.Януковича, либо, что вероятнее, прямым и сознательным пренебрежением им интересами национальной безопасности и обороны", - отметил депутат.