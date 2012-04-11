Новый министр обороны получил гражданство Украины только 6 лет назад

Народный депутат Тарас Стецькив получил ответ на депутатский запрос о том, когда российский гражданин Дмитрий Саламатин получил гражданство Украины, сообщает пресс-служба «Народной Самообороны».

«Как показывает ответ за подписью председателя комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Лукаш, материалы по Д. А. Саламатину были рассмотрены комиссией 30 ноября 2005 г. и Указом Президента Украины от 6 декабря 2005 г. № 1705 упомянутому лицу было предоставлено украинское гражданство», - сообщил Тарас Стецькив.

По словам политика, «такой ответ означает, во-первых, что утверждение представителей Партии регионов о том, что Д. Саламатин получил украинское гражданство в 1999 году, является ложью. Возможно, тогда он только поселился в Украине».

«Во-вторых, назначение министром обороны Украины личности, которая лишь 5 лет была гражданином Украины, а перед этим работала в российских бизнес-структурах, является ярким свидетельством или некомпетентности Президента В. Януковича, или, что более вероятно, прямым и сознательным пренебрежением им интересов национальной безопасности и обороны», - отмечает народный депутат.

«Понятно, чьи интересы будет защищать такой министр обороны. Оппозиция не удивится, если уже в ближайшее время Украина начнет терять рынки вооружений, когда и дальше продолжится деградация украинского ВПК, но и без того рухнувшая украинская армия окажется в состоянии агонии », - резюмировал Тарас Стецькив.