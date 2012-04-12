Стретович: Саламатин незаконно стал народным депутатом в 2007 году

Нынешний министр обороны Дмитрий Саламатин, который получил украинское гражданство в 2005 году, незаконно стал народным депутатом Украины в 2007 году, ведь согласно действующему законодательству народным депутатом может быть избран человек, который является гражданином Украины не менее 5 лет. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член фракции НУ-НС Владимир Стретович.

Владимир Стретович также отмечает, что ответственным за это нарушение является ЦИК.

«И если бы тогда Центральная избирательная комиссия обратила на это внимание, а она, очевидно, не просто так закрыла глаза на этот позорный факт, то возможно бы и не было тех позорных фактов на экране, когда Саламатин, просто, занимается избиением», – прибавил он.

«В данной ситуации, поскольку его полномочия народного депутата закончились, нужно апеллировать не к Саламатину, а к тому, кто его позвал в списки, и кто его признал народным депутатом Украины – это вопрос к ЦИК, к тому ответственному работнику, который отвечал за конкретный список Партии регионов», – отметил Стретович.