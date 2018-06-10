Наступление на бизнес: две разные истории об одинаковом беззаконии

Разница в одной букве

Предпринимателю из Тернополя грозило от 5 до 10 лет тюрьмы за инкриминируемые ему обвинения в уклонении от уплаты налогов. Защищая себя самостоятельно он обнаружил, что его обвиняют по статье, которой нет в законе, а уголовное дело возбуждено против другого лица.

Год назад центральные средства массовой информации, в том числе и УНИАН, сообщали о случае, который произошел на Тернопольщине. Там местные правоохранители выдвигали обвинения в уклонении от уплаты налогов предпринимателю Виталию Сороколиту, директору ООО «МЕЛВИС» по статье, которой физически не существует в законодательстве, а именно п. п. 5.3.2, п. 5.2 ст. 5 Закона «О налогообложении прибыли предприятий». Кроме того, в обвинении были ссылки на норму закона, которая не имеет никакого отношения к деятельности предпринимателя Сороколита и возглавляемому им предприятию.

Обществу «МЕЛВИС» удалось доказать в судах, что оно является добросовестным налогоплательщиком и никаких законов не нарушало. Однако уголовное преследование по Сороколиту как директору ООО «МЕЛВИС» продолжается. Первый заместитель прокурора Тернопольской области 28 марта 2008 вынес постановление о возбуждении уголовного дела, а следствие было поручено следственному отделу налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Тернопольской области.

И вот уже четвертый год Сороколит, пережив арест на глазах у несовершеннолетнего сына, обыски, более полусотни судебных заседаний, пытается отстоять свою правоту. За это время дело уже четыре раза рассматривалось в судах первой инстанции и трижды в апелляционных судах. Предприниматель самостоятельно собрал материалы о фальсификации и процессуальные нарушения руководства областной прокуратуры, судей, следователей и экспертов, подал в Гусятинский районный суд заявление о групповом преступлении. Заявление было направлено генеральному прокурору Украины, который, в свою очередь, перенаправил его в Тернопольскую областную прокуратуру. И, как это ни парадоксально, расследование фактов нарушения закона руководством областной прокуратуры было поручено их непосредственным подчиненным.

Такие действия Сороколит называет незаконными, ссылаясь на Инструкцию о порядке проведения служебного расследования в органах прокуратуры Украины, которым предусмотрено, что «к участию в проведении служебного расследования не должны привлекаться работники, если есть обстоятельства, которые могут вызвать их личную заинтересованность в его результатах». Кроме того, согласно п. 4 Инструкции, «Управление внутренней безопасности привлекается к проведению служебного расследования в случаях: - правонарушений, совершенных работниками аппарата Генеральной прокуратуры Украины, прокурорами Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, военных регионов или их заместителями ... »

Это является нарушением статьи 7 Закона Украины «Об обращениях граждан». В ней сказано: «Запрещается направлять жалобы граждан для рассмотрения тем органам или должностным лицам, действия или решения которых обжалуются».

Среди многих нарушений законодательства, на которые указывает Сороколит в своих многочисленных заявлениях о преступлениях, есть фальсификация доказательств по уголовному делу, возбужденному против него. Предприниматель утверждает, что был сфальсифицирован основной доказательный документ, а именно письмо № 15/16-617 от 23 июня 2010 г. Департамента научно-технологического развития Министерства образования и науки Украины. В настоящее время такой структуры, согласно постановлению № 290 Кабинета Министров Украины от 7 апреля 2010 г. в МОН уже не существовало.

Более того, лицо, указанное в письме как директор департамента научно-технологического развития, распоряжением Кабинета Министров № 1213-р 16 июня 2010 года было назначено заместителем председателя Государственного комитета Украины по вопросам научно-технического и инновационного развития, который является отдельным юридическим лицом и не подчинен Министерству образования и науки Украины. Кроме того, само министерство подтвердило, что документ под таким номером у них не зарегистрирован, а МОН не имеет полномочий предоставлять экспертные заключения. Об этом факте отдельно сообщалось в Генеральную прокуратуру, но на время написания материала Сороколиту не удалось выяснить результаты расследования, и проводилось ли оно вообще.

- На первых порах я обратился для своей защиты, в именитых адвокатов, но впоследствии убедился, что спасение утопающих - действительно дело рук самого утопающего, - говорит Сороколит.

После четырех лет вынужденного самообразования в сфере юриспруденции предприниматель обнаружил еще один факт нарушения уголовно-процессуального законодательства, которое делает, по его словам, незаконными все действия судей и правоохранителей относительно его уголовного преследования. А именно: в постановлении о возбуждении уголовного дела говорится о некоем Сорокалите, т.е. о другом лице. Разница в одной букве, но это уже другой человек ...

Было ли это случайностью? По словам Сороколита, в постановлении привлекается к уголовной ответственности не известный ему Сорокалит, а относительно него самого указывается, что он законодательства не нарушал. Свою правоту он подтверждает нормой закона, по которому в случае искажения имени физического лица ошибка должна быть исправлена, а сам документ заменен. Поскольку Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусмотрена возможность внесения изменений в постановление о возбуждении уголовного дела, то оно должно быть отменено.

- То есть юридически относительно меня не было возбуждено уголовное дело, а фактически уголовное дело было уже десяток раз в суде первой и апелляционной инстанции, в процессе досудебного и судебного разбирательства приняты десятки постановлений, проведено шесть экспертиз, но никто из лиц, рассматривавших дело, не предоставил этим фактам надлежащую правовую оценку или не хотел этого сделать, - прокомментировал Сороколит. - После отмены апелляции оправдательного приговора за отсутствием события преступления меня заставляют в пятый раз за четыре года доказывать в суде первой инстанции свою невиновность. Одновременно я готов доказать в суде, что преступление совершено не мной, а группой лиц, которые фальсифицировали дело и искусственно создавали доказательства моей вины.

Мы попытались связаться с другими сторонами этого процесса. В пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры УНИАН отказались давать комментарии, ссылаясь на то, что сейчас по делу идет суд, и прокуратура является участником процесса.

Суд продолжается, на заседание вызывают Сороколита, хотя дело возбуждено против Сорокалита. При этом дело передано для рассмотрения в Подволочийский районный суд, которому, оно, согласно законодательству, неподсудно.

В подтверждение этого Сороколит ссылается на ст. 37 УПК Украины, по которой уголовное дело должно рассматриваться в том суде, в районе деятельности которого совершено преступление. Если место совершения преступления установить нельзя, то дело должно быть рассмотрено судом, в районе деятельности которого закончено дознание или досудебное следствие. Также ст. 38 УПК Украины предусматривает, что в отдельных случаях дело может быть передано на рассмотрение суда по месту жительства или работы обвиняемого или по месту нахождения большинства свидетелей.

- В Подволочийском районе нет ни одного основания для территориальной подсудности дела: не установлено преступление, не проводилось и не заканчивалось дознание и досудебное следствие; не проживает и не работает обвиняемый; нет свидетелей по делу, - говорит Сороколит.

Он утверждает, что назначение на рассмотрение в Подволочийском районном суде уголовного дела, которое ему неподсудно, является сознательным нарушением закона, вследствие чего любое принятое решение надлежит отменить на основании ст. 370 УПК Украины «Приговор (постановление) в любом случае необходимо отменить, если: ... нарушены правила подсудности».

Несмотря на всю аргументацию, подкрепленную нормами закона, Сороколита не слышат в правоохранительных и судебных органах. Все должностные лица, фигурирующие в заявлениях о преступлениях, остаются в своих креслах. Безрезультатным является и обращение к гаранту Конституции.

"Американское гражданство не дает индульгенций"

Случай с тернопольским бизнесменом - конечно, не уникален. "Наезды" на бизнес, особенно мелкий и средний стали признаком нашего времени.

Нечто подобное делалось и при Кучме и даже Ющенко, хотя, конечно, не в таких масштабах, как сейчас. Но сегодняшняя власть внесла и нечто новое в "борьбу" с бизнесом. Если раньше хоть иностранных инвесторов не трогали, то сейчас "иностранное происхождение" уже не спасает ...

В Украине получила огласку история "наезда" правоохранителей на американца. Его зовут Исаак Калихман. Он гражданин США, хотя родом из Украины ...

Работает и развивает бизнес в городе Ровно, занимается, в частности, гостиничным бизнесом. Все произошло все очень просто: приехала милиция, закрыла бизнесмена в "бобик" и тем временем вынесла из кабинетов фирмы документы. Обыск проводили пять часов, в течение которых из офиса не выпускали ни персонал, ни посетителей. 68-летнего бизнесмена обозвали "сраным американцем" и продержали полтора часа в милицейском автомобиле.

Не станем пересказывать всю историю перипетий г. Калихмана в Украине, отношений с его украинскими партнерами - об этом уже писалось, и в данном случае не это важно.

Главное, обыск у Исаака Калихмана проводили незаконно, ведь суд каким-то образом выдал постановление на обыск на предприятии "Нерудтехпром", которое находится по адресу ул. Ровенская, 98А, а милиция приехала проводить обыск в фирме "Ю энд ай интернешнл", по ул. Ровенская, 112 в городе Ровно.

Предприятие "Ю энд ай Интернешнл" господин Калихман зарегистрировал полгода назад, и оно никакого отношения к "Нерудтехпрому" не имеет, кроме того что "Ю энд ай интернейшнл" судился с "Нерудтехпромом" и выиграл апелляционный суд.

Где логика в действиях суда и правоохранительных органов, сам Калихман объяснить не может, говорит, что просто их не понимает.

Еще один момент - милиция проводила обыск в то время, когда проходил апелляционный суд по делу, которого тот обыск касался. На суде господин Исаак, как он сообщил, не представлял особых доказательств, а всего лишь документы, которые были и на тот момент, когда его держали в "бобике".

Милиция не извинилась перед бизнесменом. Более того - после инцидента, когда Калихман вышел к прессе, начальник следственного управления областной милиции Анатолий Грицишин когда пошел к прессе, где заявил, что "гражданство не дает никаких индульгенций, чтобы невежливо обращаться. Это было не задержание, а предупреждение правонарушения ". Получается, полуторачасовое содержание в "бобике" - это простое предупреждение?

Господин Исаак по поводу извинений не очень переживает, но искренне желает, чтобы такое не повторялось:

- Надо смотреть на право заглянуть в бумаги, а потом наезжать, - говорит он, - ведь милиция даже не пришла по адресу, по которому зарегистрировано предприятие, а явилась на совершенно другую фирму.

Господин Калихман по национальности еврей, его жена - украинка. Они выезжали из Украины в 1968-1969 годах.

- Это было более сорока лет назад, и я думал, что за сорок лет должно многое поменяться. Но ...

Он убежден, что апелляционный суд принял бы решение независимо от того, имело ли это дело огласку или нет, ведь правда, как он считает, на его стороне.

- Относительно своего задержания - я должен был придать этому факту публичность, меня бы загоняли "до смерти".

Главное - что господин Калихман не собирается уходить из бизнеса и будет дальше работать в Украине.

- Не знаю, спокойно ли, но я и дальше буду работать, - оптимистично заявил он УНИАН.

Дмитрий Бобесюк, Оксана Климончук