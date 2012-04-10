Ефремов думает, что Верховная Рада сегодня засидится до 23.00
13:08, 10 апреля 2012Политика
1383
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что Верховная Рада сегодня в связи с рассмотрением во втором чтении Уголовного процессуального кодекса будет работать до 23.00.
|Ефремов готов на жертвы ради УПК Януковича
«Я прогнозирую, что нам придется работать допоздна сегодня. И если мы успеем его принять, то это хорошо. А если нет – то придется завтра продолжить работу по данному документу», - сказал А.Ефремов.
Он напомнил, что ВР уже проголосовала за то, чтобы продолжить сегодня пленарное заседание. «Если мы в 11 часов вечера почувствуем, что дальше работа может быть неконструктивной, то мы примем соответствующее решение перенести рассмотрение документа на следующий день», - сказал А.Ефремов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter