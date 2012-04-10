Ефремов думает, что Верховная Рада сегодня засидится до 23.00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил журналистам.

«Я прогнозирую, что нам придется работать допоздна сегодня. И если мы успеем его принять, то это хорошо. А если нет – то придется завтра продолжить работу по данному документу», - сказал А.Ефремов.

Он напомнил, что ВР уже проголосовала за то, чтобы продолжить сегодня пленарное заседание. «Если мы в 11 часов вечера почувствуем, что дальше работа может быть неконструктивной, то мы примем соответствующее решение перенести рассмотрение документа на следующий день», - сказал А.Ефремов.