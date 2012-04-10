Томенко: готовится новая волна уголовных дел против оппозиционеров

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

“Несмотря на пропагандистскую работу против оппозиционеров, власть панически боится проиграть парламентские выборы, поэтому, по имеющейся у нас информации, готовится вторая волна открытия уголовных дел в отношении лидеров оппозиции”, - сказал Н.Томенко.

По его словам, власть готовит не только давление на популярных представителей оппозиции, но даже и возможность ареста некоторых из них, чтобы не допустить к участию в выборах и созданию единого оппозиционного списка.

Отвечая на вопрос, возможно ли возбуждение дела и арест первого заместителя председателя партии “Батькивщина” Александра Турчинова, вице-спикер не исключил этого. “Открытие уголовного дела и возможный арест Турчинова - это один из моментов этого плана власти, который выглядит вполне вероятным”, - сказал он. Н.Томенко объяснил это тем, что А.Турчинов является человеком, который организационно и политически активно влияет на создание единого оппозиционного списка и системы совместных оппозиционных действий.