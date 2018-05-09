Решение КС: баланс округов или их перекраивание в пользу власти?

4 апреля Конституционный суд признал неконституционной норму закона о выборах народных депутатов, согласно которой зарубежные избирательные участки включаются в состав одномандатных округов на территории Киева. На следующих выборах зарубежные избирательные участки не будут включены в состав киевских мажоритарных округов, но войдут в состав многомандатного общегосударственного округа. Поэтому избиратели за рубежом смогут проголосовать на этих участках только за партийные списки. Чем продиктовано это решение? Среди политиков на него мгновенно откликнулись Арсений Яценюк, который заявил, что “своим решением КС отменил создание участков за рубежом, которые были прикреплены к городу Киеву и создает три дополнительных округа в регионах, подконтрольных Партии регионов”. Поэтому, по его мнению, начинается масштабная фальсификация.

Действительно ли отмена заграничной “мажоритарки” в привязке к Киеву так опасна? Этот вопрос УНИАН задал экспертам.

Сергей Головатый, глава Комиссии по укреплению демократии и утверждению Верховенства права, представитель ПАСЕ в Венецианский комиссии:

КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО, А КС ЕГО ОТМЕНЯЕТ

Конституционный суд ликвидировал привязку украинского избирателя за рубежом к киевским мажоритарным округам, но не привязал их к другим мажоритарным округам. Это значит, что Конституционный суд Украины лишил часть граждан Украины избирательного права. Конституция гарантирует гражданам избирательное право, а Конституций суд из восемнадцати судей лишил их его. Избирательное право является одним из самых фундаментальных, неотчуждаемых прав гражданина. Его в принципе не можно забрать, потому что через него гражданином, а совокупно всем народом, осуществляется власть. Происходящая от народа. Следовательно, ни один человек не может быть лишен избирательного права. А Конституционный суд лишил сотни тысяч граждан избирательного права, лишив их возможности голосовать за кандидата в депутаты по мажоритарному округу. Конституционный суд вопреки другому императиву Конституции (касательно запрещения дискриминации) ввел дискриминацию, которая запрещена Конституцией. То, что часть граждан Украины будет лишена избирательного права. У нас в Конституции есть еще одна норма, что выборы осуществляются на основе равного избирательного права, то есть все должны голосовать и за кандидатов по партийному списку и за кандидата по мажоритарному округу. Избиратели, у которых нет права голосовать за кандидата-мажоритарщика вообще не имеют избирательного права в этой ситуации. И введена общая дискриминация украинских граждан. Таким образом, Конституционный суд нарушил основоположные принципы Конституции, которые касаются волеизъявления граждан Украины и их права на осуществление власти во время выборов. Это ужасная ситуация. Я не знаю ни одной страны в Европе, где бы граждане были лишены избирательного права. Это юридическая оценка. А относительно политической оценки решения КС. Это решение огромный кирпич в возможность непризнания выборов, которые состоятся осенью, справедливыми. Это однозначно не даст возможности заграничным наблюдателям, таким как Совет Европы, ОБСЕ и Евросоюз признать выборы справедливыми. Они уже решением Конституционного суда запрограмированы на несправедливость.

Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины:

ПРИВЯЗКА ЗАГРАНИЧНОГО ИЗБИРАТЕЛЯ К КИЕВУ - ИСКУССТВЕННАЯ

У меня нет однозначно позитивной или негативной мысли об этом решении. Привязка заграничных избирателей к киевским мажоритарным округам с самого начала была непонятной. Равно как и любая привязка заграничного избирателя к любому мажоритарному округу в Украине. Заграничные избиратели не имеют никакого влияния и никакой возможности получать агитацию. Закон не говорил, к какому округу принадлежат российские участки, к какому португальские, и не было механизма распределения. Было сказано, что участки должны быть равномерно распределенны между киевскими округами. А как именно? Участок в Кишиневе это 55 тысяч избирателей, а в Малайзии это 44 избирателя. И как их распределить между округами. Участок в Москве, к какому округу прикреплять в Киеве, к Голосеевскому или Оболонскому, или может Шевченкоскому? Или участок в Португалии? Эти округа (не только киевские, другие также) не будут представлять интересы этих избирателей. Потому этот вопрос при такой системе не имеет решения. Мы об этом не раз дискутировали. Поэтому решение КС эту проблему сняло. И сейчас заграничный избиратель будет голосовать только по партийным спискам, единым для всех округов и в Украине и за ее границами. С другой стороны, в Конституции записано равное избирательное право граждан, независимо от того, где они проживают. И нынешнее решение равное избирательное право граждан нарушает. Потому что есть граждане Украины, которые голосуют двумя бюллетенями, а есть граждане, которые голосуют только одним. Это значит, что смешаная система выборов в таком виде, как есть сейчас, в принципе антиконституционная, потому что она не может обеспечить равного избирательного права. Потому что с одной стороны, если заграничным избирателям дать право голосовать за неизвестно каких кандидатов неизвестно каких округов, это не ставит вопрос. Но полное запрещение такого голосования этот вопрос не решает. Думаю, что если Верховная Рада внесет закон во сполнение решения Конституционного суда, то у других депутатов появятся другие логические законные основания внести другое представление в Конституционный суд по поводу нарушения равенства избирательных прав граждан.

Алексей Гарань, профессор политологии национального Университета «Киево-Могилянская Академия»:

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА

В Украине была определенная политическая традиция. Традиция заключалась в том, что заграничный округ привязывался к Киеву. В то же время я допускал, что следовало развести иностранные участки по нескольким мажоритарным округам не только в пределах Киева, часть избирателей привязываем к Киеву, часть ко Львову, часть к Донецку. Но тот факт, что полностью забрали “мажоритарку” от Киева, свидетельствует об определенной политической подоплеке, потому что мы понимаем, кому это будет выгодно. Понятно, что это попытка растворить заграничного избирателя в округах Юга или Востока. Я не готов говорить, сколько именно избирателей в заграничном округе, но он сегодня не провластный. И поэтому ликвидация “мажоритарки” в заграничном округе точно на пользу власти.

Александр Барабаш, эксперт по избирательному праву:

ОТ ЭТОГО РЕШЕНИЯ КС НИКОГДА НЕ ОТМЫТЬСЯ

Избирательное право естественно и неотъемлемо. И мне тяжело понять логику этого решения КС. Как это: по одному многомандатному округу у тебя есть право, а по одномандатному нет? Это решение значит, что 225 депутатов, которые будут избраны по мажоритарной системе, представляют не весь украинский народ. А лишь тех, кто живет в пределах Украины. Украинский закон о выборах проявляет большую заботу об избирателях, которые плавают на судах под флагом Украине, о нескольких людях, которые бывают на полярных станциях тоже помнит (они должны голосовать), помнит и о тех, кто сидит в тюрьмах, — всех их припишут к мажоритарному округу. А тех, кто на законных основаниях находится за рубежом, нардепы-мажоритарщики представлять не будут. Более скандального решения Конституционного суда я не видел. И пусть никто не говорит, что, мол, не нужно приписывать украинцев за рубежом к столице. Это — издевательство. Это позор. Театр абсурда. В решении КС нет никакого обоснования. Это просто заказное решение. От него КС никогда не отмыться. Один человек из кругов КС, имея в виду спикеров КС, мне об этой ситуации сказал так: “У нас здесь тоже есть свой чечетов”.

Все обоснование высосано из пальца. Мол, нет у тех избирателей за рубежом связи с территориальной общиной Киева. А у тех, кто имеет пожизненное заключение есть связь со своим нардепом?

Раздел на округа никогда не был идеальным, и в любой области можно найти кучу недостатков из-за такого деления. Бывает так, что географически округ выглядит нормально, а в сущности полная халатность. Бывает, что 90% округа - этот город, а к нему привязали два села. Эти села и город по характеру по проблематике далеки друг от друга не менее, чем избиратели Киева и киевляне, которые живут за рубежом. Кто у нас на консульском учете находится? Сотрудники посольских структур, которые находятся в командировке. Они по своей природе тяготеют к округам. Вообще такие логические небрежности есть в каждом округе. Сама нарезка бывает очень несовершенной. Я когда-то баллотировался в округе, где есть пять “кусков” разных административных единиц, несколько сел от разных районов, тяжелая “солянка”. Логики в этой солянке было не больше, чем в присоединении к столице заграничных округов.

Опрашивала Маша Мищенко