За Иващенко снова возьмутся в понедельник

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий на процессе судья Сергей Вовк после того, как В.Иващенко, ссылаясь на плохое самочувствие, попросил сделать перерыв.

«Прошу закончить сегодня судебное заседание, потому что я действительно чувствую себя плохо – мне трудно сидеть целый день в одном положении. Прошу объявить перерыв до вторнику, чтобы я мог поработать со своими адвокатами», - сказал В.Иващенко.

В то же время он опроверг ранее распространенную его адвокатами информацию о том, что сегодня к нему приезжала «скорая помощь».

По словам В.Иващенко, «скорая помощь» приезжала к другому подсудимому, у которого внезапно поднялось давление.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.