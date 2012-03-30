Акция «Марш согласных»

В воскресенье, 1 апреля, в 16.00 на выходе из станции метро «Крещатик» в Киеве представители украинских левых организаций и групп: общественной организации «Альтерра», АСТ( Автономного союза трудящихся), Объединения «Боротьба», Молодежного движения «СПЕКА – студентський патруль», Киевской городской организации СПУ, независимого студенческого профсоюза «Пряма дія», сочувствующих активистов движения «афганцев», союза «чернобыльцев» проведут театрализованную акцию «Марш согласных».

Акция призвана доказать общественности необходимость сопротивления реакционным неолиберальним реформам правительства Януковича-Азарова. Ее участники выступят под лозунгами неолиберальних реформ, которые претворяются сейчас в жизнь, но радикализованных и доведенных до своего логического завершения: «Меньше школ и больниц - больше стадионов и борделей», «Труд - это счастье! Тигипко, требуем 14 часов счастья ежедневно!», «Руки прочь от полицейского государства!», «Гуманизм - не пройдет!», «Здоровому обществу медицина не нужна!», «Политикам-рецидивистам - достойную старость!» и др.

Акция направлена против становления в Украине полицейского государства и многочисленных нарушений прав и свобод человека, вмешательства власти в интеллектуальную, образовательную и духовную жизнь граждан, ухудшения условий труда и роста безработицы, против распространения ксенофобии. Общим лозунгом акции будет: «1 апреля - профессиональный праздник власти и ее сторонников!».

Контакты:

Тел.: (050) 614-53-46.