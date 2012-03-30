Луценко заявил о присоединении к «Батькивщине»

Лидер партии "Народная самооборона" Юрия Луценко заявил сегодня о своем переходе в ряды партии "Батькивщина".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Народной самообороны", об этом говорится в его письме к делегатам и гостям ХІ съезда партии "Батькивщина".

"Как лидер "Народной самообороны", я тут и теперь заявляю о присоединении к партии "Батькивщина". Верю, что путь объединения – это путь к победе. Имею в виду победу, прежде всего не партийную, а победу здравого смысла. Победу правды, победу Украины и ее народа", - говорится в письме, который огласил его брат Сергей Луценко на съезде.

По словам Ю.Луценко, каждый, кто думает об украинской политике "с высоты национального интереса, а не из лягушачьего подскока эгоистичного желания попасть в парламент с горсточкой партийцев", должен понимать необходимость объединения.

Лидер "Народной самообороны" убежден в необходимости выдвижения единого списка кандидатов в депутаты, согласованного не только с партийными штабами, но и с избирателями, а также разработки "общей Программы евроремонта Украины с конкретным планом реформы правосудия, налоговой системы, антимонопольной политики и прозрачности использования государственных ресурсов".

"Скажу откровенно: недопустимо, чтобы вся избирательная кампания шла только под знаком освобождения Тимошенко и Луценко. Она должна идти под лозунгом освобождения Украины", - заявил Ю.Луценко.

Лидер "Народной самообороны" требует от коллег немедленно перейти от межпартийных переговоров, которые недопустимо затянулись, к практическому, открытому и честному разговору с избирателями, а также обнародовать согласованные единые кандидатуры на должности киевского мэра, спикера парламента, главы демократического правительства и будущего Президента Украины.

"Я уверен, что такой подход к совместной политической деятельности демократов сделает вопрос устранения режима Януковича вопросом времени и формы. Если мы будем вместе, то в 2015 году или раньше, с Майданом или без, но Янукович и его партия воров и лгунов вынуждена будет уйти. И как учит пример Каддафи, главное - своевременно сдаться", - резюмировал Ю.Луценко.