Ющенко понимает, почему ему не аплодируют

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует, чтобы высокопоставленные должностные лица, правоохранители, судьи и члены их семей ежегодно декларировали свои доходы и расходы. Об этом он заявил, представляя свои антикоррупционные инициативы на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов,

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Президент призвал правоохранителей поддержать его предложение ввести ежегодное декларирование доходов и расходов лицами, занимающими должности в органах государственной власти, государственными служащими, представителями правоохранительных, таможенных органов, судьями и членами семей всех выше указанных категорий.

«Аплодисментов нет, я понимаю. Но во имя государства это будет сделано», - заявил Президент. При этом он выразил уверенность, что этим удастся ввести прозрачность и доверие к государственным служащим.