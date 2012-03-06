Януковича порадовала статья, которую он вычитал в одном иностранном журнале

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил женщин с 8 Марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественной встрече с выдающимися женщинами. Президент поблагодарил этих женщин за их общественную деятельность, за то, что они, по его словам, являются «берегинями Украины».

Он сообщил, что недавно прочитал один иностранный журнал, в котором были опубликованы результаты исследования деятельности женщин в разных сферах. По словам В.ЯНУКОВИЧА, в соответствии с данными этого исследования, украинские женщины занимают первые места в разных номинациях.

«По разным критериям, в частности, то, как они выглядят», - сказал он

По словам Президента, он счастлив, что в Украине живут такие красивые и умные женщины.