Акция против фальсификаций на выборах в России прошла в Берлине

Митинг не довольных результатами президентских выборов в РФ прошел в понедельник у российского посольства в Берлине, акция собрала около 80 человек, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие прошло на бульваре Унтер ден Линден в центре города, организаторы принесли проектор и показывали записи с видеокамер наблюдения на избирательных участках, а затем включили музыку, по традиции, одной из первых стала песня Виктора Цоя "Перемен".

В митинге участвовали в основном молодые люди, русские и немцы, мероприятие было организовано посредством социальной сети Facebook.

Также на акцию пришел депутат бундестага Фолькер Бек: "Нам не важно, кто победил, главное, чтобы выборы были честными", - сказал он, выступая на митинге.

Участники мероприятия подчеркивали мирный характер акции и говорили, что "не хотят революции".