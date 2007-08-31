Януковича в Крыму встретят с оркестром

В ходе поездки в Автономную Республику Крым, запланированной на 31 августа – 1 сентября, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия в Симферополе нового здания главной библиотеки автономии, а также в празднике «Первого звонка» в Ялте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК, в программе визита главы правительства - участие в церемонии открытия в Симферополе Крымского республиканского учреждения «Универсальная научная библиотека им. И. Франко», совещание с административно-хозяйственным активом Крыма, участие в «церемонии сварки» первого шва на месте строительства будущего газопровода «Советское-Белогорск», а также участие в празднике «Первого звонка» в одной из ялтинских школ.

Между тем, как сообщают крымские СМИ, 29 августа на оперативно-хозяйственном совещании вице-мэр Симферополя Анатолий КВОКША поручил организовать выступление оркестра у входа в новое здание Крымской библиотеки им. И. Франко, которое намерен посетить В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, власти Симферополя распорядились убрать с обочин дорог, по которым проследует премьерский кортеж, свалки и стихийные точки торговли бахчевыми культурами.