Янукович поставил дедлайн подготовки парафирования Договора с ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 2 апреля выполнить в установленном порядке мероприятия по парафированию текста Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом идет речь в поручении о разработке и утверждении плана первоочередных мероприятий по интеграции Украины в Европейский Союз на 2012 год, размещенном на официальном сайте Президента.

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО должен до 15 марта подать согласованный со стороной ЕС консолидированный текст Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на украинском и английском языках.

Кроме того, до 2 апреля Н.АЗАРОВ должен обеспечить разработку и утверждение плана первоочередных мероприятий по евроинтеграции на 2012 год.

В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед премьером относительно завершения выполнения мероприятий по подготовке и принятию законодательных и других нормативно-правовых актов, предусмотренных Национальным планом по выполнению Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Н.АЗАРОВ должен провести комплексный анализ положений проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которые касаются экономического и секторного сотрудничества, создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, на предмет необходимости реформирования отраслей экономики Украины, подготовку по результатам анализа соответствующих предложений и их учета при разработке и пересмотре прогнозных и программных документов экономического и социального развития Украины.

Президент поручил подготовку и согласование с Еврокомиссией предложений о расширении форм и увеличении объемов привлечения Украиной помощи ЕС для имплементации Соглашения об ассоциации, проработке с ЕС проблемных вопросов деятельности в Украине инвесторов из государств – членов Евросоюза, определении вместе с ЕС перечня программ Европейского Сообщества, в которых целесообразно участие Украины, и подготовку соответствующих меморандумов о взаимопонимании.

Премьер должен ежеквартально докладывать о выполнении приоритетов Повестки дня ассоциации Украина – Европейский Союз.

До 3 мая Н.АЗАРОВ должен подготовить и согласовать с Еврокомиссией предложения относительно потребностей Украины в помощи Европейского Союза для обеспечения имплементации положений Договора об основании Энергетического Содружества.

Внести предложения о перестройке национальной системы координации деятельности, направленной на имплементацию Соглашения об ассоциации премьер должен до 2 июля.

На протяжении года Н.АЗАРОВ должен обеспечить активизацию работы по подготовке и реализации проектов модернизации газотранспортной системы Украины при поддержке ЕС и международных финансовых организаций.

Среди заданий другим чиновникам – осуществление мер по завершению переговоров с Евросоюзом относительно заключения Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об Общем авиационном пространстве; разработка и обеспечение выполнения плана внешнеполитических мероприятий, направленных на получение поддержки институтов ЕС и государств – членов ЕС в вопросе подписания Соглашения об ассоциации; осуществление мер по активизации взаимодействия Украины с участниками процесса Приднестровского урегулирования в рамках возобновленных официальных переговоров в формате «5+2»; проведение мероприятий по подписанию Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз и представление в установленном порядке для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о ратификации этого соглашения; поведение в установленном порядке мероприятий по развитию сотрудничества Украины с Евросоюзом в рамках Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, в частности относительно расширения участия Украины в операции ЕС «EU Navfor Atalanta».