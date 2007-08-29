Тимошенко требует от Ющенко немедленно отобрать Днепроэнерго у Ахметова

Юлия Тимошенко обращается к Президенту, премьер-министру и Фонду госимущества с просьбой отреагировать на передачу крупнейшего восточноукраинского производителя электроэнергии компании - «Днепроэнерго» - члену Партии регионов Ринату Ахметову.

Об этом лидер БЮТ заявила в среду на пресс-конференции в Александрии Кировоградской области, сообщает сайт блока.

«Вчера было объявлено о том, что опять за бесценок предприниматель Ринат Ахметов прибрал к рукам, без каких бы то ни было инвестиционных обязательств, «Днепроенэрго», - сказала Юлия Тимошенко.

«Это практически уже пошла «с молотка» энергетика Украины. Прибрали фактически за копейки. И мы увидели, как правительство работает в спайке с бизнесом», - заявила лидер БЮТ.

Также Юлия Тимошенко выразила возмущение тем, что все центральные телеканалы Украины не дали адекватной оценки этому событию, а также отсутствием реакции руководителей государства.

По мнению Юлии Тимошенко, «если так дальше будет продолжаться, то даже если будет смена власти, хозяином Украины останется Ахметов». «Такая монополизация для страны недопустима ни при каких обстоятельствах», - отметила она.

«И я обращаюсь к премьер-министру, в продажный Фонд государственного имущества, к Президенту Украины, чтобы они отреагировали должным образом, и чтобы они вернули государству объекты, которые создают в государстве монополию и влияют на стоимость электроэнергии для людей по всей стране», - сказала она.

Также Юлия Тимошенко предупредила, что «через месяц, думаю, все же изменится власть, и наша политическая сила поставит на свои места все те предприятия, какие они сейчас спешно за бесценок рассовывают по карманам».

«Они все будут возвращены государству», - заверила лидер БЮТ, прибавив при этом, что «такого беззакония и нахальства за последние месяцы Украина не видела».Вчера стало известно, что «Донбасская топливно-энергетическая компания» Рината Ахметова сконцентрировала 39,7% акций крупнейшего украинского производителя электроэнергетики — «Днепроэнерго».