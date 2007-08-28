Ахметов успешно скупает электроэнергетику Украины

«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) Рината Ахметова сконцентрировала 39,7% акций крупнейшего украинского производителя электроэнергетики — «Днепроэнерго». В обмен на акции подконтрольные ДТЭК предприятия погасят долги «Днепроэнерго» в размере около 1 млрд грн и инвестируют еще столько же в модернизацию производственных мощностей, сообщает Коммерсант-Украина. Не согласным с эмиссией акционерам предложили выкупить акции «Днепроэнерго» по среднерыночной цене. Впрочем, сами миноритарии пока не спешат избавляться от ценных бумаг: они ожидают, что капитализация компании в ближайшие годы вырастет не менее чем на 30% — до $1,9 млрд.

ОАО «Днепроэнерго» — крупнейший производитель электроэнергии на востоке Украины. В состав компании входят Запорожская, Криворожская и Приднепровская тепловые электростанции. Оборот «Днепроэнерго» в прошлом году составил 530 млн грн, прибыль — 12,6 млн грн. 76,04% акций компании до вчерашнего дня принадлежало государству и управлялось НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК ЭКУ), остальные — миноритарным акционерам, крупнейшими из которых являются корпорация ДТЭК и Альфа-банк. Предприятие было объявлено банкротом и находится в состоянии финансового оздоровления (санации).

Коммерсант со ссылкой на свои источники в ДТЭК сообщает, что вчера более чем 98% акционеров «Днепроэнерго» поддержали план санации компании, утвержденный ранее Хозяйственным судом Запорожской области. Согласно ему, ООО «Инвестиционное общество», учрежденное кредиторами компании — «Павлоградуглем» и шахтой «Комсомолец Донбасса», входящими в ДТЭК Рината Ахметова,— получит акции дополнительной эмиссии «Днепроэнерго» на сумму 51 млн грн. При этом «Инвестиционное общество» погасит задолженность компании в размере 950 млн грн, а также инвестирует в модернизацию производственных мощностей более 1 млрд грн. Таким образом, по словам аналитика Concorde Capital (миноритарный акционер «Днепроэнерго») Александра Паращия, ДТЭК сконцентрирует 39,7% акций крупнейшей украинской генерирующей компании.