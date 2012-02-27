Москаль ждет от Януковича «акта гуманизма»

Народный депутат Украины, бывший заместитель экс-министра внутренних дел Украины Геннадий МОСКАЛЬ считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ должен воспользоваться своим конституционным правом и помиловать осужденных лидеров оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня Г.МОСКАЛЬ сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

“В разделе V Конституции Украины есть часть 27 статьи 106, которая гласить: “Президент Украины осуществляет помилование”. Не написано, что главу государства об этом должны просить. ЯНУКОВИЧ может совершить помилование на какой-либо стадии после судебного разбирательства. Не нужно ждать нового УПК”, - сказал он.

По его мнению, Президент должен выполнить “акт гуманизма” и освободить лидеров оппозиции. Г.МОСКАЛЬ добавил, что может сам подготовить проект указа главы государства относительно помилования Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, политик отметил: если действующая власть и дальше будет продолжать игнорировать резолюцию ПАСЕ в части освобождения политических узников, “то это дорого обойдется для Украины”.

Комментируя сегодняшний приговор Печерского суда, вынесенный Ю.ЛУЦЕНКО, Г.МОСКАЛЬ выразил мнение, что председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК “сымитировал приговор”.

“Приговор был уже давно написан для Юрия ЛУЦЕНКО. Судья ВОВК просто сымитировал приговор, который сам долго думал в совещательной комнате, а затем пришел к такому заключению, что ЛУЦЕНКО нужно дать четыре года лишения свободы с конфискацией личного имущества”, - сказал Г.МОСКАЛЬ.

По его словам, действующая власть побоялась дать ЛУЦЕНКО полный приговор, который предусмотрен соответствующими уголовными статьями. “Они дали лишь половину. Приговорили за зря”, - убежден Г.МОСКАЛЬ.

Он назвал решение суда по делу Ю.ЛУЦЕНКО “прогнозируемым”.

“Было очевидным, что эта власть не выпустит ЛУЦЕНКО из тюрьмы перед парламентскими выборами”, - сказал политик и допустил, что апелляционный суд оставит без изменений решение первой судебной инстанции.

Г.МОСКАЛЬ также допустил, что в ближайшее время карьера судьи С.ВОВКА стремительно пойдет вверх. “Думаю, что судья С.ВОВК станет председателем суда столицы либо его назначат членом апелляционного суда, либо судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел”, - заявил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО приговорен к четырем годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.