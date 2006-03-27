Штаб Омельченко прогнозирует победу своего кандидата

Представитель избирательного штаба кандидата на должность Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО Юрий РЫБЧИНСКИЙ прогнозирует отрыв нынешнего мэра от других кандидатов на эту должность на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Я думаю, что ОМЕЛЬЧЕНКО будет с отрывом в 10% от других кандидатов. На втором месте, я думаю, будет ЧЕРНОВЕЦКИЙ», - сказал Ю.РЫБЧИНСКИЙ.

Относительно кандидата в мэры Виталия КЛИЧКО он воздержался от прогнозов, при этом назвал недостатком то, что на выборы идут кандидаты без соответствующей подготовки. «Должны идти профессионалы. Если бы КЛИЧКО выдвинули на должность министра спорта, то, я думаю, он был бы более уместным на этом посту…. Я не понимаю, при чем тут город, где нужно хозяйственные вопросы какие-то решать. Это то же, представьте себе, как на мэра Москвы пошла бы Алла ПУГАЧЕВА, у которой миллионы сторонников. Но это не ее дело, не дело КЛИЧКО», - заявил Ю.РЫБЧИНСКИЙ.