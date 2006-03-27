Кличко заявляет, что он победил на выборах мэра Киева

Согласно предварительным данным опроса, проведенного Гражданским блоком ПОРА-ПРП, лидер блока Виталий КЛИЧКО победил на выборах городского председателя Киева.

Об этом сам В.КЛИЧКО сообщил на “5-м канале” во время прямого включения из штаба блока.

По его словам, согласно предварительным данным опроса, который проводил блок ПОРА-ПРП, В.КЛИЧКО получил около 26% голосов избирателей, на втором и третьем местах – народный депутат Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и действующий мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО соответственно.

В.КЛИЧКО также заявил, что “нельзя доверять результатам Национального экзит-пола на 100%”, и добавил, что, несмотря на результаты экзит-пола, уверен в том, что ПОРА-ПРП преодолеет 3% барьер на выборах в парламент. По его словам, об этом также свидетельствуют результаты параллельного опроса.

Как сообщал УНИАН, согласно предварительным данным экзит-пола, проведенного Фондом “Демократические инициативы”, Киевским международным институтом социологии и Центром имени Разумкова, Гражданский блок “ПОРА-ПРП” набрал 1,34%.