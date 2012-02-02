Спецслужба определила, откуда атакуют сайт Януковича

17:14, 02 февраля 2012
Политика
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IP-адреса передали милиции

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) передала в правоохранительные органы IP-адреса, из которых осуществляются атаки на Интернет-представительство Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

Как отмечается в сообщении, специалистами Госпецсвязи было зафиксировано, что 1 февраля с 06:00 произошло увеличение сетевой нагрузки на серверы официального Интернет-представительства Президента Украины.

Это было классифицировано как «Атака на отказ в обслуживании» (DDoS атака). Такой тип атак имеет целью блокирование веб-ресурса путем отправления большого количества запросов, то есть, направлен на перегрузку ресурса, объяснили в пресс-службе.

Госспецсвязи вместе с Администрацией Президента Украины были предприняты необходимые меры относительно обеспечения работоспособности и бесперебойной работы официального Интернет-представительства Президента Украины. Принятые меры обеспечили защиту веб-сайта от уничтожения, подчеркнули в Госспецсвязи, добавив, что при этом были зафиксированы незначительные задержки в обработке запросов пользователей.

Национальной командой реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA было установлено местонахождение Интернет-ресурса, на котором размещалось вредное программное обеспечение, и в рамках международного взаимодействия команд CERT заблокирована его работа, информировали в Госспецсвязи.

«Применение современных средств и методов борьбы с компьютерными атаками и высокая профессиональная подготовка специалистов Госспецсвязи и Администрации Президента Украины обеспечили непрерывную работу Интернет-представительства Президента Украины», - утверждают в этой Службе.

В то же время в Госспецсвязи констатировали, что атаки продолжаются. Максимальное количество запросов, направленных на отказ работы Интернет-представительства Президента Украины, составляет около 140 тыс. запросов в секунду.

Госспецсвязи отмечает, что указанные действия Интернет-пользователей имеют признаки правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или электросвязи).

Как сообщалось, проблемы с работой сайтов органов власти начались после того, как правоохранители закрыли крупнейший украинский портал файлообмена Ех.ua. На ресурсе Ех.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

 

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